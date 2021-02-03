撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-03 18:13

iOS 14.4 正式版已經推出，不過每次 iOS 更新都有不少用家怕會「中伏」，其中一樣是怕更新系統後，會令 iPhone 的耗電量大增。無電就算部機的機能多好也是徒言，所以用家的擔心完全能夠理解。YouTube 頻道 iAppleBytes，就用 7 款 iPhone 來測試，運行 iOS 14.4 系統下，電池的表現如何，結果相當有驚喜。

👇👇iOS 14.4 7款 iPhone 電量測試 整體表現提升👇👇

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測試的 7 款 iPhone 中，iPhone SE（第一代）﹑iPhone 7﹑iPhone 8 和 iPhone 11的電池表現都有明顯改善，而全部測試的 iPhone 型號都比 iOS 14.3 的電池表現出色／維持水平，使用這幾款 iPhone 的用家可以參考測試結果，再考慮是否升級 iOS 14.4。

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iPhone 13或改名iPhone 12S、容量擴展至1TB｜早前《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，iPhone 13極有可能以屏下指紋技術重現Touch ID。近日，知名Apple爆料人Jon Prosser根據Apple內部消息，大膽爆出iPhone 13容量或升級至1TB的情報。廢話少講，即睇新料整合。

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