撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-03 15:07

你有想過做實習生也可以對公司很有貢獻嗎？美國一名17歲高中生Wolf Cukier，去年暑假到美國太空總署（NASA）實習，竟意外發現到一顆距離地球1,300光年的神秘「粉紅星球」！

這名實習生在NASA上班負責為「凌日系外行星巡天衛星」 （Transiting Exoplanet Survey Satellite，簡稱TESS）拍照。然而在上班第三日就發現了這顆新星球，更幸運的是這是TESS首次發現「環聯星運轉行星」，因此將行星命名為「TOI 1338 b」。

Wolf Cukier在NASA實習第三日就發現新行星「TOI 1338 b」。（網上圖片）

「TOI 1338 b」大約是地球的6.9倍大，外表渗著粉紅、天藍、湖水綠等夢幻顏色，遠看就像假的一樣，看到整個少女心大爆發！這個發現已經在第235屆美國天文學會會議上發表，NASA還期望日後會有更多類似的行星被發現，你又希望下個行星會是甚麼顏色呢？

👇👇【點圖放大看】NASA發現夢幻「粉紅行星」👇👇

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社交媒體搬家似乎成了全球熱潮，無論是IG、Facebook甚至WhatsApp，都相繼代替品出現，網民紛紛轉會至各大平台。近日在矽谷上就出現了一款有望成為下一個席捲全球的的社交平台Clubhouse。這個APP不單止在創科界中捲起熱潮，最近更吹到美國和日本娛樂圈，連Elon Musk都有玩，究竟Clubhouse有乜過人之處？

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