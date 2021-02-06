撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-06 07:53

年廿八快到，要為家居大掃除，送舊迎新，不少得一部吸塵機。近年無線吸塵機的功能大幅提升，連帶外型也設計得如家居擺設般，因而成為很多家庭的必備電器。今次筆者實試的 Triflex HX1 Cat&Dog，是 Miele 首度推出的無線吸塵機系列產品之一，用家關心的吸力﹑續航力﹑功能等方面， Triflex HX1 Cat&Dog 能否達到要求呢？即放大下圖了解：

👇👇Miele Triflex HX1 Cat&Dog 實試 一機三用適合不同家居環境👇👇

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消委會12大抽濕機選購/使用/保養貼士｜近日天氣回暖，家中也隨之變得潮濕，不想牆壁發霉，快快入手一部抽濕機。但原來抽濕機分三種類型，分別是壓縮式、熱石式及混合式，究竟應該入手哪一款？抽濕機吸濕量應該幾大才足夠？怎麼保養才不傷機？本文會整理消委會12大抽濕機選購、使用及保養貼士，供各位參考。

👇👇👇如果想趁新年前入手新一部機，值得了解3大抽濕機類型的不同 + 消委會12個選購/使用/保養貼士👇👇👇

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