撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-02-04 18:50

日前，健力士世界紀錄官方微博公佈消息，被譽為「古風美食第一人」的內地YouTuber李子柒於今年1月25日以1410萬嘅YouTube訂閱量，更刷新「最多訂閱量的YouTube中文頻道」的新紀錄！不過人紅自然是非多，李子柒由農村妹變成全球知名的YouTuber，曾經出現過4大爭議事件！讓內地網民揶揄和批評她「好假」！

明明YouTube片種有好多，偏偏李子柒就不怕辛苦，拍攝農村生活影片，曾經拍片自製出古代的胭脂、羊毛斗篷、紙、布鞋等，更厲害到連家中的洗手台、麵包窯等都輕易製作完成，難怪網民都笑指她為「李萬能」！

李子柒是成都非物質文化遺產推廣大使。（李子柒的YouTube截圖）

最重要是李子柒的YouTube充滿清新風格，世外桃園般的農村畫面配合古風音樂，呈現仙氣，李子柒就好像仙女下凡，展示古樸的傳統生活。難免李子柒成功吸粉，如今的YouTube頻道的訂閱量更加上升至1420萬！不過李子柒在成名後，影響力相當大，輿論都變多了，當中有４個爭議事件，令她遭到網友批評她很假、很噁心！

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別小看一條短短十分鐘的YouTube片！原來當中隱藏著好多意想不到的辛勞，李子柒曾經為了拍攝日出的景，甘願天未光就早起，走上深山拍攝。即使她有了自己的團隊，都堅持自己剪接和調色，對於自己的作品十分執著和有要求，走是想拍攝出好的作品。因此她的成功都絕對不是幸運，背後付出的相當之多！

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現年59歲的天王劉德華，從未有過Facebook、Instagram等等社交平台的帳號，只利用官方網站「華仔天地」來分享個人動態。想不到近日他竟開了抖音帳號，而且連發3條短片，更即興演出電影《天下無賊》王薄、《三國之見龍卸甲》趙雲角色，做出帥氣示範！

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內地抖音App深受年青人歡迎，只要配合效果、濾鏡及歌曲，就可輕鬆地表演唱歌、跳舞或是說笑話，就能拍成15秒的有趣短片。然而，抖音影片內容好容易變做作，絕非每個人都能駕馭，掌握不好的話，隨時讓網民看得尷尬！過去不少香港藝人因為玩抖音而紛紛出事！

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