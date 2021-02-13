撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-13 08:03

手機回收價｜踏入 2021 年，小米、Samsung 相繼發表了他們的旗艦新作，而其他手機廠的新出品更是陸續有來，用家們除了想入手新機之外，不少人也有興趣知道自己手上機種的 Trade-In 價，好讓舊機的「剩餘價值」可省上一筆。 《香港01》科技玩物記者從不同渠道搜羅過去三年（2018年至2020年），在香港市場推出過的旗艦機回收價，好讓大家在換機前參考。

2018～20 年度推出 30 部舊旗艦手機回收價

記者為大家搜尋的手機為 2018～2020 三年期間推出的各廠旗艦機，品牌包括 Apple、Samsung、Huawei、Sony、LG、HTC 等等。資料來源除了參考手機二手回收店鋪，亦來自各大電訊商、連鎖經銷商的 Trade-in 回收價。

***回收手機價錢會按手機實況評估調整，最終回收價由店鋪決定，以下資料僅作參考用途***

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年2月更新）👇👇👇

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折讓與品牌有關

綜觀各大品牌的二手手機回收價，推出越久的款式在回收價上自然會有較大的折讓，但價錢調整幅度亦會有品牌因素存在，例如 Apple iPhone 系列於 2018 年推出的 iPhone Xs 系列，跌價幅度約為 60％ 左右，但同期由 HTC、LG 推出的旗艦手機如 U12+、G7+ ThinQ 等等，由於此兩廠近年在香港市場的表現欠佳、預期支援亦逐漸減少，故回收價就慘跌近九成。

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想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

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