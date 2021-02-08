撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-08 15:35

農曆新年2021｜不少人以往新年都可能會在日本抽福袋﹑買抵玩電器和精品，雖然今年不能到日本過年，但香港兩間電器店的網店都推出「牛年福袋」，為牛年增添氣氛。按主題把多種電器放入福袋，以優惠價出售，包括Fitbit Sense﹑Avita 手提電腦﹑Skyworth 43''電視等，想剛好在新年用到新電器，就要快手揀定福袋等寄上門。

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農曆新年將至，當然不少得要準備賀年禮品送禮！每年都要花一筆錢辦年貨，作為一個精明的消費者當然要識得格價。同一產品邊間最平？幾時最抵買？買之前睇消委會嘅「網上格價一覽通」就即刻知道！

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