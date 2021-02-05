撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-05 18:19

知名網速測試App／網站「 Speedtest」，公布了 15 個城市的 5G 速度數據。以 iPhone 12 測試得出的結果，反映出各個城市 5G 網絡的表現，沒想到香港的 5G 速度和多個地區都差距甚遠。報告也公開了香港 4 間電訊商的 5G 上﹑下載速度數據，包括中國移動﹑csl﹑3﹑SmarTone，發現下載速度最快的，比最慢差距一倍。

👇👇 Speedtest公布全國 15 個城市，使用 iPhone 測試的 5G 網絡速度。香港 5G 速度排名排第幾？👇👇

+ 10 + 10 + 10

👇👇香港4間電訊商：中國移動香港﹑csl﹑3﹑SmarTone 5G速度測試結果，最快下載速度比最慢差距成倍👇👇

+ 13 + 13 + 13

Speedtest 的測試結果，是收集不同 iPhone 12 用戶，在不同地點進行 5G 速度測試後，統計出來的平均數，參考價值頗高。

（圖片來源：Speedtest）

Speedtest 同時公開了 15 個城市的用家，使用 iPhone 12 系列的比例，iPhone 12 Pro Max 和 iPhone 12 Pro 在這 15 個城市中的 iPhone 12 用家中，佔比都較高。其中一個有趣的結果是，東京使用 iPhone 12 Mini 的用家比例竟有 22%，看到細機在東京市埸頗受歡迎。

資料來源：Speedtest

同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro

又到新年，不少人都會換新手機迎新年。適逢5G服務已經啟用一段時間，相信會有更多人打算換新5G手機。消委會近日發表60款4G和5G電話的測試結果，想買新手機的人，就要留意報告評分再決定！

👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

+ 26 + 26 + 26

想睇埋消委會實測30款4G手機詳細報告及評分？即睇：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro