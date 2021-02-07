Sony A1／Alpha 1上手實測｜30+試相、香港售價（附消委會評測）

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-07 07:20

Sony A1／Alpha 1實測！Sony於2021年初公布最新「真．旗艦」無反相機A1／Alpha 1，無論拍攝質素、性能都比去年A9 II更強大。而A1／Alpha 1終於正式到港，記者立刻上手試玩實測，看看新機拍攝的質素是否如官方所指般出色。而且更同時公布了相機推出日期以及售價。

Sony A1／Alpha 1頂級旗艦無反相機結合高解像度和高速效能，包括全新5010像素全片幅層疊式Exmor RS CMOS影像感測器（更對應30fps高速連拍）、每秒高達120次計算自動對焦／自動曝光及8K 30p 10-bit 4:2:0 影片錄製等不同功能，性能上絕對比去年的Sony A9更強。那拍攝出來的效果又如何呢？記者就實機測試，於影樓中測試5千萬像素高速連拍效果，以及測試動物／鳥眼對焦效果。想睇Sony A1／Alpha 1有何賣點，下文亦有詳解。

Sony A1／Alpha 1機身與A9 II相若，但性能大為加強。（林勇攝）

👇👇 即睇Sony A1／Alpha 1實機機身細節、與A7／A9等系列規格對比，以及香港推出日與售價👇👇

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👇👇 即睇閃燈同步高速連拍效果（點按圖片放大）Part 1👇👇

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👇👇 即睇閃燈同步高速連拍效果（點按圖片放大）Part 2👇👇

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👇👇 即睇其他試拍效果，包括人眼對焦、動物對焦及鳥眼對焦（點按圖片放大）👇👇

👇👇 即睇30fps連拍效果（點按圖片放大）👇👇

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同場加映：Sony A1／Alpha 1無反機王推出！Sony早前正式公布2021年真旗艦無反相機Alpha 1，8K@30fps、5000萬像素極速連拍等超高規格配置，比去年推出的A9 II更強大。

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同場加映：Sony 35mm F1.4 G Master實測試拍！去年已有傳Sony將會推出全新35mm G Master大師鏡，果然就在今日官方正式公布。

👇👇即睇Sony 35mm F1.4 G Master的5個賣點，以及新鏡試拍相片樣本👇👇

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同場加映：消委會測試 7 款可換鏡頭相機套裝，由價格約 $6,680 的入門機，至 $26,000 的高階型號都有所測試。近年在攝影人士間熱門的無反機，消委會測試發現3款規格較高的在拍照上都有出色表現，甚至有1款的拍片表現出眾。

👇👇消委會測試7款可換鏡相機結果 最貴未必最好 平價機款也有出色表現👇👇

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看全文 👉消委會7款可換鏡相機測試 貴未必最好？Canon／Nikon表現如何？

同場加映：Sony A7C 上手試玩！Sony A7C只有509g的機身配上與A7 III同級，甚至更強的機能，單看規格似乎頗吸引。不過上手試拍感覺如何？

究竟Sony A7C除了細及輕外，新機有什麼賣點？與同級的A7 III性能及售價比較邊台抵玩？即睇下圖文解說👇👇👇👇

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即睇全文詳盡內容 👉Sony A7C上手試玩！全球最細全片幅無反相機 高性能比值得入手？

仲有 👉Sony G Master 12-24mm F2.8鏡頭上手試｜最球唯一大光圈超wide鏡