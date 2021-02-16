撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-16 18:15

你真的了解自己的性格嗎？你所認知自己的性格，和別人眼中看到你的個性，可能有機會完全不同！日本YouTube頻道「幸せ＊Style」早前分享了心理測驗，透過平日如何握住手機的習慣，測出你內心的隱藏性格！

電話內藏甚麼樣的資料可以反映一個人的品味，原來隨意握住智能手機的姿勢，背後也顯示出你是一個怎樣的人。只要憑直覺在下面四個選擇中，選你平日最常用的握法，這些問題會令你更清楚知道，到底你有甚麼個性連自己都不知道！

【問題】你平日大多如何握著智能電話？

（01美術製圖）

👇🏻👇🏻👇🏻選好按下圖看答案，分析你的潛在性格👇🏻👇🏻

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同場加映：心理測驗｜最驚手機冇電還是無網絡？一條問題測出你的戀愛危機！

相信大家都試過面對喜歡的人，個心會卜卜跳，做的行為表情都會跟平時不一樣，簡直是人前人後一個樣！老實說你又有多了解自己真實的一面，明白自己戀愛時所潛伏的危機呢？原來你最焦慮的手機狀態，都會呈現出你潛藏的戀愛危機！

【問題】最怕出現哪種手機狀態？ 【1】手機無電 【2】被已讀不回 【3】Load好耐 【4】無網路

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想知道你潛藏的戀愛危機是甚麼？請觀看完整全文：心理測驗｜最驚手機冇電還是無網絡？一條問題測出你的戀愛危機！

同場加映：17歲少年NASA實習三日發現「粉紅行星」 大地球6.9倍顏色超夢幻

你有想過做實習生也可以對公司很有貢獻嗎？美國一名17歲高中生Wolf Cukier，去年暑假到美國太空總署（NASA）實習，竟意外發現到一顆距離地球1,300光年的神秘「粉紅星球」！

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NASA實習生返工第三日就發現粉紅色嘅新行星？即睇全文：17歲少年NASA實習三日發現「粉紅行星」 大地球6.9倍顏色超夢幻

同場加映：YSL智能唇彩調色機 用APP調出多種色兼AI自動襯色 唇膏控必備

唇膏作為女生必備物，絕對不會嫌多，閒閒地每個女生都起碼有數十支唇膏用作襯不同衣服。每次見到新出顏色都會想買，買回來後才發現色號不適合自己，又無位放，就會開始後悔為何要衝動消費。你有沒有想過，未來只需要一支就可以符合你所有顏色的要求嗎？

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女生必備YSL唇彩調色機點用APP調色同用A.I.襯色？請觀看完整文章：YSL智能唇彩調色機 用APP調出多種色兼AI自動襯色 唇膏控必備