撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-18 14:49

大多數 iPhone 用家都傾向到 Apple 原廠維修手機，特別在保養期內，Apple 或會直接「一換一」，因此時常聽到 iPhone 用家說：「保養期內要壞一次機才划算」。但「一換一」方案或將改變，外媒 MacRumors 取得 Apple 內部文件曝光新維修方案，Apple 將提供 iPhone 機背零件（iPhone Rear System），讓維修人員針對損壞的部分更換零件。

iPhone 12 不再「一換一」

MacRumors 收到的內部文件中，公開 Apple 將在 2 月 23 日起，針對 iPhone 12 mini 和 iPhone 12，提供 iPhone 機背零件作維修。如 iPhone 的電池﹑底板﹑無線充電圈、Face ID﹑機背玻璃等出現損壞時，將不會直接「一換一」，而是用新零件維修，以符合 Apple 的環保政策。

內部文件亦提到，這個新的維修方案只適用在 iPhone 的螢幕和後置相機功能完好時，而且 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 不在此限，但文件未有提及其他 iPhone 系列。這方案將在 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 有出售的地區，所以如內部文件是真確的話，香港也可能採用新的維修方案。

資料來源：macrumors

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👇👇iPhone 全系列官方維修價（電池更換）👇👇

相關圖輯：Apple Care+ 等同購買一個額外保險，主要涵蓋了 iPhone 的人為損壞，包括屏幕保障在內，至少有 5 個必買原因👇👇👇

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同場加映：iOS 14.5 Beta2新增16個Emoji 老土「笑到喊」Emoji以外的好選擇

最近國外的 TikTok 影片興起一股「千禧前 vs. Z 世代」的潮流，一些在年長人士眼中正常不過的事物或習慣，被一眾「Z世代」於網上大肆撻伐，而其中之一就是「笑到喊」Emoji 😂，它更被視為老土的象徵。Apple 在日前釋出的 iOS 14.5 Beta 2 ，就包括了16個新Emoji圖案。想搣甩老土？其實還有這些選擇。

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