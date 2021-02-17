撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-17 18:27

氣炸鍋標榜無油氣炸，可以做到油炸的美味，同時又比大量使用油的烹調健康，令其大受歡迎。不過，原來氣炸過程也有機會令食物產品可致癌物。消委會測試12款氣炸鍋，發現致癌物含量最高與最低可相差足足68倍，最高超過歐盟相法規標準的 13 倍。

👇👇消委會測試12款氣炸鍋，半數款式煮食時，產生的致癌物低於歐盟相關法規的基準水平(500 微克/每公斤)👇👇

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👇👇兩個方法減低氣炸產生的致癌物👇👇

使用方法才是控制可致癌物質產出的關鍵

在消委會的測試中，雖然根據生產商或代理商提供的食譜，氣炸急凍幼薯條時發現伊瑪牌的丙烯酰胺含量高達7038微克/公斤，遠超歐盟相關法規約13倍。但透過減少時間和降低溫度兩個測試後，亦發現同一款式的丙烯酰胺含量大幅下降，而且同樣低於歐盟標準。可見如何使用氣炸鍋非常關鍵，用家應避免氣炸溫度過高及時間過長，以減少產生致癌物。

👇👇消委會測試發現，半數氣炸鍋安全有待改善👇👇

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同場加映：消委會12款氣炸鍋比併 $300款媲美$2000 Philips 附7大使用貼士

疫情影響下，越來越多人傾向在家中煮食，減少在街上除口罩的時間。近年新興的氣炸鍋就成為家中煮食的「好拍擋」。消委會測試 12 款氣炸鍋，並用急凍薯條﹑雞膇﹑急凍春卷測試氣炸表現，結果發現 $298 元的款式表現，與 $1,998 的飛利浦Philips氣炸鍋總評都獲評為 4 星。同時，消費者也要留意報告中，測試氣炸薯條時的丙烯酰胺含量，了解不同款式有機會產生致癌物的水平。

👇👇消委會12款氣炸鍋測試結果 Tefal﹑Philips﹑Midea邊款最好用？👇👇

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同場加映：Philips/Récolte等22款氣炸鍋 零售/網店格價 附消委會12款評測

消委會氣炸鍋評測報告！市面22款熱門氣炸鍋市面及網店售價／格價比較，以及全規格一覽！近年氣炸鍋大熱，市面上的款式非常多，就連早前消委會都只是測試了當中12款。今次記者就為各位找來22款市面上可以找到的熱門氣炸鍋，由規格、市面及網店的售價比併，一次過格價好讓各位準買家在入手前作參考。

👇👇即睇22款人氣氣炸鍋的規格、售價比較（2月17日更新）👇👇

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