撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-02-24 13:40

美國國家航空暨太空總署（NASA）一直以來都在各大媒體向我們展示火星的環境有多令人感到驚嘆，這也都要感謝堅持不懈的火星探測漫遊者，它是美國國家航空暨太空總署的2003年火星探測計劃，這項計劃的主要目的是將勇氣號（Spirit, MER-A）和機遇號（Opportunity, MER-B）兩輛火星車送往火星，對火星這顆紅色行星進行實地考察，火星探測漫遊者任務則開始於2003年。

6張單獨的圖片拼接成火星360度全景圖

而如今我們收到了一個最新登陸火星的影片，整個NASA噴氣推進實驗室的工程師們卯盡全力拼湊出了一幅非常詳細的火星360度全景圖，展示了「毅力」號在傑澤羅隕石坑的著陸地點，科學家們懷疑這一地區是一個乾涸的古河三角洲。這張全景圖是由「毅力」號的導航監視器在2月20日拍攝的，它由6張單獨的圖片拼接而成，顯示了「毅力」號有多仔細認真的觀察古代生命跡象的線索。

美國宇航局選擇傑澤羅隕石坑作為探測器的著陸地點，因為科學家認為這是最可能在火星上發現古代生命證據的最佳地點。

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毅力號表現十分良好

科學家們認為大約在35億年前，有一個巨大的河道溢出火山口壁，因而形成了一個湖泊，此外科學家們也正興奮地測試黏土礦物的成分，這些黏土礦物是由形成湖泊的水帶入該地區的，而NASA火星勘測軌道飛行器先前的觀測就已經發現到隕石坑中含有某些黏土，而這些黏土只會在有水的情況下才會形成。

如果科學家能使用我們現今的科技觀察到任何跡象的話，將在未來幾周和幾個月內對火星上最令人興奮的區域之一進行前所未有的深入研究，毅力號也必須為它的第一次科學實驗做好完全的準備。而毅力號策略任務負責人黃寶琳（Pauline Hwang）則表示：「探測車在火星表面表現很棒，狀況良好，持續發揮其強大功能，令人驚嘆。」

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