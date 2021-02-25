撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-25 07:00

MacBook Pro 2021 8個期待新功能＋2大亮點回歸！早前曾經傳出今年MacBook Pro將會有大幅改動，最近Apple最強分析師郭明錤更指今年推出的MacBook Pro將會有兩大重點回歸！

Apple已經多年來沒有將MacBook Pro大幅改動，每一年都只是稍為將硬件升級。不過因為去年推出的Apple Silicon M1晶片後，有傳今年MacBook Pro不單會改用新晶片，而且無論內外都大幅加強改良。而Apple最強分析師郭明錤亦都在最近的報告指，不少昔日果迷叫好的功能即將回歸。

不少果迷期待今年2021年版MacBook Pro將會帶來不少驚喜。（Apple）

👇👇Apple分析師郭明錤最新報告，爆2021年MacBook Pro將有多項更新及新重點功能回歸👇👇

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同場加映：👇👇外國網民期望2021新MacBook Pro將會加入什麼賣點排名！👇👇

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👇👇Apple M1 MacBook Air實測8大賣點、1個缺點👇👇

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