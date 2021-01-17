M1 MacBook Air評測！Apple M1 MacBook Air推出了一段時間，不少外媒都已經為新機作出評測，不少更大讚新機表現非常出色。記者同樣實測了近1個月的時間，發現新機的表現更出乎自己預期！究竟有什麼出色之處？立刻與大家分享！

Apple M1 MacBook Air外表跟上代幾乎一樣，但更換了Apple自家M1處理器，究竟性能、實用表現如何？記者1個月前將最入門版的M1 MacBook Air入手（Apple M1晶片 8GB Ram 256GB Rom），實測一個月後發現新機表現幾乎完美！有什麼特色，立刻為大家分享。

記者拎出街工作實測1個月，看看Apple M1 MacBook Air有何特點。（林勇攝）

👇👇Apple M1 MacBook Air實測一個月，看看近乎完美8大賣點，以及一個小缺點👇👇

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👇👇外媒總結對應Apple M1 MacBook Air／Pro／Mac Mini的軟件兼容度👇👇

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同場加映：Apple M1 MacBook玩iPhone／iPad Apps教學！Apple M1 MacBook Air／Pro／Mac Mini效能高之外，最大的特色便可以直接運行iPhone／iPad apps，究竟如何可以直接運行？

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