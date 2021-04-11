撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-11 07:01

Google Drive化身成翻譯神器！一鍵翻譯Word（doc、docx）、PDF教學，免安裝任何軟件可簡易即譯多國語言！無論工作、搜尋資料或睇文件時，想簡單直接翻譯這些文件，又毋須安裝任何軟件，Google就一定幫到手。Word、PDF文件內的英文、日文、韓文、德文等多國語言，簡單一鍵就可以完全翻譯成中文。

以往想翻譯整篇Word（doc、docx）或PDF文件，要安裝不同軟件，或一些付費服務才可。不過近年Google將線上翻譯功能大幅加強後，大家只需要做幾個步驟（Google提供兩大不同方法），便可幾秒將Word（doc、docx）、PDF文件直接完全翻譯成中文（或不同語言），而且更可以直接轉存下來，非常實用。

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