撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-19 18:02

Apple Watch 20個隱藏技巧（2021年版本）！不少iPhone用家早已將Apple Watch入手，可是大都只是用來計計時、運動Workout或心跳紀錄等，其實很多人未必知很多超實用的隱藏功能。今次記者就分享20個Apple Watch用家必學的隱藏技巧，用盡所有功能。

雖然不少果迷／iPhone用家都擁有Apple Watch，可是很多人只會用來看時間、看訊息、最多也只有紀錄運動、心率偵測等。其實還有不少隱藏技巧、功能或未知曉，今次記者就分享20個最新Apple Watch的隱藏技巧或功能，好讓大家玩盡手上的智能手錶。

（林勇攝）

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Apple Watch 免費維修｜Apple早前發出通知，指一少部份的 Apple Watch 在更新至 Watch OS 7.2 或 7.3 後出現無法充電的問題；縱然新 7.3.1 版本的 WatchOS 更新有可能解決 Bug，但仍然有一部份 Apple Watch 未能救回，需要回廠免費維修。

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同場加映：最近有方法，iPhone、Android、PC及Mac多種不同裝置上，利用類似「AirDrop」的方式，互傳相片、影片及文件，易用又十分方便！

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同場加映：大型網店HKTVmall，記者近來就試過中伏兩次，幸而這兩次都順利退款。今次記者就分享這兩次於HKTVmall的中伏實錄，以及示範如何8步簡單申請退款。

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