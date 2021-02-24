撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-24 19:28

Android 12 更新重點｜Google 每年都會為旗下的 Android 系統進行更新，今年的 Android 12 正式版本應在暑假前後登場，但在正式版推出之前，Google 就在日前推出了 Android 12 的首個開發者更新。

Android 12 更新重點整理、有幾個靈感竟來自 Apple iOS！？

Android 12 於 Google 內部的代號為「Android S」，日前釋出的 Developer Beta 1 只屬於試作階段，並不建議普通用戶安裝，但各位 Android 用戶亦可以看看以下 12 個更新要點，好想像一下未來於 Android 機上將會新增的功能／介面設計。

👇👇👇按圖放大看 Android 12 之更新重點整理👇👇👇

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同場加映：政府派錢＄5000！想換新手機有何選擇？

2021 年度的財政預選案於早前正式出台，政府一改從前發放現金的紓困方式，改為以逐個月派發現金券的方式發放援助，雖然不及上年度的＄10000 現金吸引，但因為是次的消費券而省下的＄5000 依然可以用來購物。



以下《香港01》就盤點了 10 部在香港市場可以買到的新、舊旗艦手機，全部皆在＄5000 價位，各位有需要換機的讀者可以參考一下。👇👇👇

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