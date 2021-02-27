撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-27 07:00

TCL TS9030 Soundbar｜隨著智能電視和 Netflix 等網絡電視﹑電影平台的成熟，更多人留在家中用電視煲劇睇戲。為了簡單提升家中音響體驗，不少人都會選擇性價比較高的 Soundbar。今次實試的 TCL TS9030 Soundbar 甚至被歐洲影音協會（EISA）選為「2020-2021 Best Buy Soundbar」，到底$3,680 的 Dolby Atmos Soundbar 效果如何？放大下圖即睇：

👇👇TCL TS9030 Soundbar實試 5大入手原因👇👇

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消委會過去曾對市面常見的 Soundbar 進行測試，發現 Samsung 有兩款 Soundbar 的性價比都很高，如果剛接觸 Soundbar，不想一來就要入手過萬款式的用家，可以參考消委會的評分，針對自己的需要選擇。

👇👇不同品牌款式SoundBar各有優劣，其中一款四千多元的款式能媲美頂級款式！即睇10款SoundBar售價、規格及評分👇👇

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👇👇即睇消委會測試總結以及5個選購SoundBar貼士👇👇

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主動式降噪ANC耳機（Active noise Cancellation）技術80年代已用在軍事用品上，Sony、Bose亦已在早幾年就將之商用化，但始終要等到Apple iPhone 推出AirPods Pro後才大行其道、面向大眾。即來看看除了AirPods Pro以外，2021年有甚麼好用、抵買的真無線ANC降噪藍牙耳機！

即睇6款市場最新真無線ANC降噪藍牙無線耳機👇👇

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