撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-25 16:48

Android 新功能｜Google 除了在新版本的 Android 系統中加入新功能，近年亦積極在舊有的系統基礎上造福現有的 Android 用戶。在日前，Google 方面就宣布為現有的 Android 系統加入 6 個新功能，而且不需要是新手機都一樣受惠！

六年前推出機種可受惠

是次 Google 推出的功能更新，將會在 Apps 及伺服器層面進行，即不需要進行任何 OTA 系統更新即可以使用，而系統要求亦相當寬鬆，除了密碼檢查功能需要 Android 9 或以上才可支援，其餘的功能只要 Android 6 都已經可以運行，換言之，過去六年多期間推出的各廠機種都會受惠。

Android 6.0 Marshmallow 已是 2015 年推出的系統版本，不少預載此系統的舊機都應該已遭淘汰，但居然還有新功能加入，Google 都可算佛心（圖 Google）

其中最多香港人會留意的，除了新加入的 Android 手機自動密碼檢查功能以外，還有 Google Maps 新介面等等。

👇👇👇按圖放大看 Android 手機 6 大新增功能👇👇👇

5 步設定 Android 手機開啟「密碼檢查」功能

是次的一系列功能更新當中，Password Checkup 自動密碼檢查最為實用，目前 Google 方面已為 Android 用戶分批進行更新，大家在耐心等侯新功能加入手機之前，亦可以跟隨以下步驟設定好手機，當密碼檢查功能準備好時就即時可用。

👇👇👇按圖放大看 Android 手機 Password Checkup 功能預設定步驟👇👇👇

將密碼檢查交給 Google 安全嗎？

讀到這裡，可能會有讀者對 Google 的密碼檢查工具投下不信任票：「將密碼交給自己以外的人處理，能安全到甚麼地步？」。其實，Password Checkup 早已經在 Chrome 瀏覽器實裝並運行了兩年之久，只不過是今次才正式成為 Android 系統的一部份。

根據 Google 方面所講，Password Checkup 的運作過程中雖然會有密碼資料與 Google 內存的資料庫進行比對，但由於所有傳輸的資料皆經過加密，連 Google 自己都不能夠自行將資料解密成可讀取的帳戶資料，故各位用戶可以放心使用 Password Checkup 作一道檢查防線。詳細的檢查程序，有意了解可按下圖放大（附中文翻譯）👇👇👇

同場加映：2018～20 年度推出 30 部舊旗艦手機回收價

以上功能，即使是 Android 舊機都可以用到，記者為大家搜尋的手機為 2018～2020 三年期間推出的各廠旗艦機，品牌包括 Samsung、Huawei、Sony、LG、HTC 等等，如果見價錢不合心意，不妨就留下手機、待新功能推出之時嘗試一下？



***資料來源除了參考手機二手回收店鋪，亦來自各大電訊商、連鎖經銷商的 Trade-in 回收價。回收手機價錢會按手機實況評估調整，最終回收價由店鋪決定，以下資料僅作參考用途***

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年2月更新）👇👇👇

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