撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-28 07:15

Apple M1 MacBook災情？嚴重損耗SSD壽命？8步SSD固態硬碟健康檢查教學！去年Apple推出Apple Silicon M1晶片的MacBook Air、MacBook Pro及Mac Mini後，皆因其性價比極高，不少果迷激讚。不過，最近外國就有網友指出他們的M1 MacBook出現SSD大量異常存取的情況，嚴重損耗SSD壽命，隨時一年就「玩完」。今次就為大家報導事件的來龍去脈，以及MacBook用家如何自保。

M1 MacBook系列去年推出時，皆因其效能與功耗都比Intel版本出色，而且售價亦較便宜，令不少果迷入手。不過最近外國用家卻指出，發現新機的SSD硬碟長期有不尋常的讀寫情況，嚴重損耗壽命。而且更計算出，如果情況持續，隨時一年多SSD便會死亡。究竟發生什麼事？

M1 MacBook系列因性價比非常高，深受果迷歡迎。（林勇攝）

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同場加映：最近有方法，iPhone、Android、PC及Mac多種不同裝置上，利用類似「AirDrop」的方式，互傳相片、影片及文件，易用又十分方便。

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同場加映：早前曾經傳出今年MacBook Pro將會有大幅改動，最近Apple最強分析師郭明錤更指今年推出的MacBook Pro將會有兩大重點回歸，包括MagSafe以及SD卡槽回歸。

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