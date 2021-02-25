撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-02-25 16:20

元宵節看著街上成雙成對，只有自己一個人走在街上。朋友問起為何仍是單身時，不敢反駁：難道現在單身有錯嗎？單身沒錯！自己一個也可以過得更快樂充實！洛杉磯插畫家Yaoyao Ma Van As筆下的插畫便是將單身女子的日常記錄起來，每個情景都非常寫實。女生們，今個元宵節別在怨自己沒另一半了！

女生們，今個元宵節別在怨自己沒另一半了！因為看完Yaoyao Ma Van As的單身女子日常插畫後，你會發現其實自己一個也可以很幸福。插畫家以細膩的畫風和溫暖的色調，畫出單身女生，一人一狗相依為命，過著精彩又自由的生活。不用討好令一半，也不用看別人的臉色地享受自己的人生，令有另一半的女生看完也慨嘆單身的好處。下面10個女生日常插圖，獨身的你記得自己也要更愛惜自己！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻【點圖放大睇】插畫家Yaoyao Ma Van As筆下10個單身女生日常👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：可愛虛擬狐狸IG吸15萬粉 萌爆摸頭殺 惹人厭世樣 網民：好想養

有隻可愛又治癒寵物陪伴自己，是許多女生願望，可惜並非每個人都適合養寵物。馬來西亞一位藝術家Yee Chong因為居住環境不容許養寵物，於是創作出一隻外型似狐狸的虛擬動物陪伴自己。小狐狸會陪Yee Chong食飯、工作、出街，更會發脾氣，表情動作都極生動，成為Instagram偶像。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻【點圖放大睇】治癒系小狐狸可以有幾可愛？👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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以上只是部分介紹，想睇埋其他治癒系小狐狸有幾可愛？請觀看完整全文：可愛虛擬狐狸IG吸15萬粉 萌爆摸頭殺 惹人厭世樣 網民：好想養

同場加映：6個韓國情侶插畫IG推介 畫出情慾甜蜜、床上浪漫 女生必有共鳴

韓國有6位高人氣的插畫家，在Instagram上分享情侶日常畫作，除了平時溫馨的場面，都少不了色色的事，以細緻、唯美浪漫畫風繪出床上情趣。今晚不妨試試這些小情趣，跟另一半甜蜜互動！

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