撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-19 18:39

在Instagram/Facebook上發文，當然要用一大串hashtag令自己的帖文有更高曝光率！所以一個亮眼又跟得上潮流的Ｈashtag可以吸引更多人搜尋到你的帖文，隨之得到的讚好和追蹤者也會增加。你又知道今年最潮最新的Ｈashtag是甚麼嗎？

社交平台的文化時刻都在改變，每年興起的hashtag也不盡相同。好像數年前興起#LOL、#YOLO、#bff等標籤詞都在Instagram上掀起熱潮。不過如果你今天還再用這些就Out了，2021年有不少新的hashtag彈起，例如#l4l、#omnomnom、#foodporn等，你又知道這些是甚麼意思嗎？

這些hashtag隨便都有過億人使用，如果你不認識的話，就要看下面18個2021熱門hashtag！你仲用#ootd？咁就是時候轉一轉了！

👇👇18個2021最Hit嘅Hashtag，你又識幾多個？👇👇

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同場加映：網民數17種IG個人簡介睇到好尷尬 晒學歷／身高／三圍未算最造作

IG的個人簡介一向都是Show Off自己地方，介紹自己的興趣、生活，讓朋友更認識自己。不過近日在連登討論區上有網民發文，表示覺得「喺IG打自己讀咩u嗰啲人好X扮嘢」，引來不少網友留言附和討論。

👇👇17種IG Bio才看到的個人簡介，你見過邊種？👇👇

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你又覺得IG打咩自我介紹睇到最尷尬？網民覺得打乜最造作？即睇全文：網民數17種IG個人簡介睇到好尷尬 晒學歷／身高／三圍未算最造作

同場加映：NETFLIX｜2月下架10套電影/劇集 夜行書生、變形金剛３要睇就快

Netflix在2021年推出多套自家製電影，好像《愛的過去進行式：我情永固》、《電影試愛》等也在2月份陸續上映。有好戲上當然也有舊作品下架，《香港01》科技玩物頻道記者精選10套作品即將在2月份離開Netflix，想知有甚麼好劇/好戲要留意下面！

👇🏻👇🏻👇🏻【點圖放大】10套2月份下架Netflix好作品👇🏻👇🏻👇🏻

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想知2月Netflix會有乜好作品下架？即刻瀏覽全文：NETFLIX｜2月下架10套電影/劇集 夜行書生、變形金剛３要睇就快