一連四日的假期，情侶們安排好約會嗎？既然多了時間見到對方，自必然希望多一點甜蜜的互動。日本有4位高人氣插畫家，在Instagram分享一些情侶日常的畫作，除了浪漫溫馨的心動瞬間，當然也有愛得慾火焚身的！ 雖然有點色色的，可是這些情慾日常女生就既害羞又喜愛，真的愈看愈有共嗚。或許只有女生們先會明白，為何這些小舉動可以攻陷女生的心！如果男友都懂這些小舉動就好了！

【1】平泉春奈（@hiraizumiharuna0204 / @hiraizumiharuna0204_2）

日本人氣插畫家平泉春奈以情侶日常為主題，追蹤者人數達31.1萬。而她另一個IG帳戶，集中放置簡單的情侶插畫，追蹤者人數都達到25萬。平泉春奈的IG不只是漫畫風的繪圖，都有連載有少許情慾元素的戀愛故事！平泉春奈有時亦會推出IG影片，以柔和聲線的聲優廣播短劇，讓人看了忍不住也臉紅心跳，深受女生歡迎！

(Instagram@hiraizumiharuna0204)

平泉春奈所畫的情侶有學生、朋友、上司下屬等，她亦都不時描繪情侶家中甜蜜的瞬間，而生活上親熱攬攬錫錫的場面都十分常見。平泉春奈都十分注重家居設計的細緻、真實感，希望展現性感調情的場景，令她成功描繪出女性細緻的感情，表現心跳瞬間！

【2】あさひな （@k_asahi07）

日本插畫家あさひな以少女校園漫畫風插畫，利用多格漫畫描繪出情侶間的互動，IG追蹤者人數超過10萬人。あさひな不時描繪出害羞的表情，令人十分懷念初戀的滋味。她筆下有許多戀愛中不經意的行為，十分可愛！看得女讀者都想立刻跟男友激情纏綿擁吻喔！

（Instagram@k_asahi07）

【3】たなかみさき（@misakinodon）

日本插畫家たなかみさき（Misaki Tanaka）的IG坐擁31萬位追蹤者，她的畫風以簡單線條用危鮮艷，形成復古感。她的插畫作品都聚焦在女性上，不時亦有些性意味的戀人日常，情慾細節大膽。

（Instagram@misakinodon）

【4】ますだみく （@moko__to__moko）

25歲的日本插畫家ますだみく（Masuda Miku）利用俐落的線條，低明度的配色，描繪出情侶之間成熟的相處互動。2016年開始她的作品火速爆紅，獲多個品牌合作，如今IG擁有超過10萬位追蹤者。插畫中的對白及親密舉動，既情慾又羞澀。

（Instagram@moko__to__moko）

情侶拍拖久了，或許會過於習慣與對方的相處，而令感情轉淡。有時女生就是想要一點點的甜蜜幸福感，其實這些看似日常的事，只要用心花點心機，令對方感受心意，這些小舉動都可以變成情侶間的小確幸！

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