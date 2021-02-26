撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-26 16:53

Redmi K40 系列登場｜繼小米品牌之後，小米旗下的子品牌紅米 Redmi 亦在早前舉行 2021 年首個發布會，一連發表了幾個系列的新品，在電視、筆記本這些中國內地市場的產品以外，更有可能登陸香港市場的手機 Redmi K40 系列相信有更多讀者感興趣。

紅米 Redmi K40 系列三機大同小異？各機規格列表一覽

K40 系列中的 K40 Pro 以及 K40 Pro+，除了規格更強，其黑色版本又有特別的壓紋處理，外觀甚具型格（圖 小米）

紅米 Redmi K40 系列繼承了上年度 K30 系列的旗艦定位，但就一次過推出三個品階的機種，分別為 Redmi K40、K40 Pro 以及 K40 Pro+，名字雖然不同，但其實三部機的主要外觀、設計都基本一致，只不過內部處理器以及鏡頭規格有些許不同👇👇👇

最平價 Qualcomm S888 機種？Redmi K40 系列10大賣點

一如過往的紅米 Redmi 出品機種，Redmi K40 系列仍然是以「抵食夾大件」的性價比為賣點，當中位處中階的 K40 Pro 定價於 2999 人民幣（即約＄3600 港幣），更是目前市場上最平價的 Qualcomm Snapdragon 888 機種。至於 K40，價錢就與今月稍早的 Moto Edge S 同為 1999 人民幣（約$2400港幣），並列為最平價的 S870 機種。

除了旗艦處理能力以外，小米又為 Redmi K40 系列加入了眾多新的硬件以及賣點，令它成為一部全方位的娛樂用智能手機系列。

👇👇👇按圖放大看 Redmi K40 系列三機主力賣點👇👇👇

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紅米 Redmi K40 系列香港將有售？

Redmi K40 系列的性價比那麼高，相信不少人都十分期待可以入手一部，然而小米會否在香港推出紅米 Redmi K40 系列？嚴格而言，答案應該是：不會！至少不會以 K40 的名字上市。

按照慣例，Redmi K 系列手機只會在中國內地發售，然而小米卻會在較後的時間點以不同的系列名稱於國際市場推出國際版本，例如上年度的 Redmi K30 Pro，最終就以 Pocophone F2 Pro 的名字在香港上市，外型一樣、規格相若，只不過品牌變了而已。

上年度的 Redmi K30 Pro，最終就以 Pocophone F2 Pro 的名字在香港上市，外型一樣、規格相若，只不過品牌變了而已。（蔡浩騰 攝）

同場加映：2018至20年度推出 30 部舊旗艦手機回收價

想換新機又不想付出太多？記者為大家搜尋的手機為 2018～2020 三年期間推出的各廠旗艦機，品牌包括 Apple、Samsung、Huawei、Sony、LG、HTC 等等，有部份旗艦機種即使是 2 年後的今日依然有著＄3000 以上的回收價，隨時賣機後可以「零機價」換 Redmi K40！



***資料來源除了參考手機二手回收店鋪，亦來自各大電訊商、連鎖經銷商的 Trade-in 回收價。回收手機價錢會按手機實況評估調整，最終回收價由店鋪決定，以下資料僅作參考用途***

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年2月更新）👇👇👇

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