PS5被破解成礦機？比特幣／以太幣挖礦潮　RTX30系顯示卡炒逾一倍

撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-04 17:37

加密貨幣在近年又再次為成熱話，比特幣（Bitcoin／BTC）的誇張升幅吸引不少「礦工」加入，令顯示卡進一步短缺，甚至炒逾一倍價錢。最近，網絡又流傳可以破解 PS5 用來挖礦，效能甚至媲美 RTX 3080？本來已經一機難求的 PS5，難道因此會被「礦工」搶購，真玩家要等到2046才有機玩？

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幸好 PS5 能成為超級礦機只是都市傳說，PS5 根本未有傳聞中可以和 RTX 3080 比較的挖礦效能，若果成真，機迷就不知要等到什麼時候，或者再要捱多少倍炒價才買到 PS5。不過這事已經能反映出，這一埸「淘幣熱」是多麼誇張，所有可以用來挖礦的硬件，「礦工」們都不會放過。現時部分電腦舖甚至暫停獨立預訂顯示卡，只有砌機才有機會買到，筆者想把電腦升級 RTX 3060/3080 的「夢想」又要再推遲了。

資料來源：Gizchina

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