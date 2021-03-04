iPad mini Pro首曝光！8.7吋屏幕兼備強大性能　或成最平A14X產品

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-04 17:01

目前，蘋果的iPad產品線從低到高分別是iPad、iPad mini、iPad Air和iPad Pro。其中Pro系列可選11吋和12.9吋顯示屏，全面屏設計+USB-C+LiDAR激光雷達掃描儀，是iPad中最高端的存在。

據最新消息，名為iPad mini Pro的產品日前首次曝光。報道稱，該平板的立項、產品規劃和研發階段已經通過，目前正處於P2設計階段，很快將進入DVT（Design Validation Tests）驗證階段。

DVT之後還有PVT（Production Validation Tests）階段，即量產上市的最後步驟。

iPad mini Pro的屏幕據說是8.7吋，雖然比傳言中iPad mini 6的9.15吋要小，但在iPhone產品線中，iPhone 11 Pro同樣比iPhone 11小了0.3吋，所以有合理性。

至於其它配置細節，暫時還不清楚。有猜測認為，新一代iPad Pro因為mini LED、5G蜂窩網絡、A14X處理器等引入，成本非常高，iPad mini Pro或許和iPhone 12 mini的定位類似，目的在於維持和當前iPad Pro一樣的起步價，便於營銷宣傳和消費者接受。

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