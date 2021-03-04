小米Redmi Note10系列四機登場、包辦最平價1億像素手機與5G手機?

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-04 23:57

小米 Redmi Note 10 系列發表｜小米近來在手機部門的動作可謂超級頻繁，繼早前在中國國內發表了 Redmi K40 系列以後，今日（3 月 4 日）他們又在國際市場公布了紅米 Redmi 系列的國際版新作 Redmi Note 10 系列，而且一推就是四部規格各不相同的機種！

Redmi Note 10 Pro、＄3000 有找 6 大賣點撼贏旗艦機？

小米 Redmi 系列近年更重點地鞏固其低定價且高性價比的定位，Redmi Note 10 系列作為 Redmi 品牌在國際間的第一炮，更是如此。

在今次發表的 Redmi Note 10 系列四機皆以中階定位為主，即使是價錢最貴（其實也不過是＄279 美金）的 Note 10 Pro 硬件方面沒有太多創新之處，處理器選材為沒有太大潛力的 Qualcomm Snapdragon 732G，只不過一眾賣點集合起來，操作體驗應該不輸他廠的旗艦機種。

👇👇👇按圖放大看 Redmi Note 10 Pro 六大主要賣點👇👇👇

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Redmi Note 10 5G 有望成市場最平價 5G 機？

今次登場的四部 Redmi Note 10 系列機種之中，較 Redmi Note 10 Pro 較次一等的 Note 10 以及 Note 10S，基本配置就與過去半年的小米平價機十分類似，算是為平價市場加添了幾個新選擇而已，亮眼之處不算太多。

Redmi Note 9T 在港上市的價格為＄1599 起，Redmi Note 10 5G 的國際價格絕對有優勢（蔡浩騰 攝）

但壓軸登場的 Redmi Note 10 5G，就在與 Redmi Note 10 同價、即＄199 美元的同時提供了其他機種沒有的雙卡 5G 連線能力；合指一算，按此價位計算，若然 Redmi Note 10 5G 來港上市時價位不變，將有可能打破最平價 5G 手機的紀錄。

然而依照小米官方方面的說法，他們目前並未確實會在香港推出 Redmi Note 10 系列的任何型號，只謂正在研究當中，如果對這個新系列有興趣的用戶記住留意後續消息的發布。

同場加映：小米系另一平價千元新作 POCO M3

小米旗下品牌近日頻推平價機，如果只是想要平價而不需要 5G 連線的話，上月推出的 POCO M3 或者可以考慮一下，其賣點規格亦與 Redmi Note 9T 出奇相似，價格方面更低於＄1000👇👇👇

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