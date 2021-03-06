撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-06 07:00

一隻好的滑鼠，能瞬間提升遊戲表現，特別是對於 FPS 玩家，滑鼠的設計﹑DPI﹑功能鍵數量，都能左右操作。今次找來 SteelSeries 和 Logitech G 兩隻超輕巧的滑鼠比較，看看僅重 66 克的 Aerox 3 Wireless 和 63 克的 Pro X Superlight 哪隻更適合玩家。

👇👇SteelSeries Aerox 3 Wireless 優缺點比較 RGB狂熱玩家必買設計 開孔外殼易積塵？👇👇

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👇👇Logitech G Pro X Superlight 優缺點比較 超輕巧設計 最適合平實簡潔機迷👇👇

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兩款電競滑鼠都以輕巧為賣點，不過外型設計就截然不同。如果你對RGB情有獨鍾的話，SteelSeries Aerox 3 Wireless 的開孔外殼應該適合你，但也不少玩家表示這個開孔設計引起密集恐懼症。

操作上，兩隻滑鼠按鍵的質感都非常好，回饋清晰明確，應該能滿足FPS玩家要求。如果配上 PowerPlay 無線充電滑鼠墊的話，Logitech G Pro X Superlight 在使用方面程度和續航力都是無可挑剔的，不過玩家就要衡量自己的「筆直」。

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