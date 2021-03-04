撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-04 19:04

SmarTone 5G Plan上台送四季酒店、W酒店Staycation，再附5大電訊商月費比較！近來各電訊商在5G市場打得火熱，當中最近SmarTone推出全新的5G計劃，竟然贈送四季、W Hotel等高級酒店Staycation住宿，相當吸引！

W Hotel引進5G機械人「WW」，利用5G高速低延遲網絡技術，可向客人提供不同服務。（林勇攝）

SmarTone最近公布最新的5G上台計劃，雖然月費與之前相同，但竟然加碼附送多間酒店Staycation住宿，包括四季酒店、香港W酒店、麗思卡爾頓酒店及帝港酒店集團旗下酒店如帝苑酒店、帝都酒店及帝逸酒店等。👇👇即睇SmarTone最新5G上台plan，包括贈送酒店Staycation外還有甚麼抵玩賣點👇👇

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以下是5大電訊商最新5G Plan的優惠及注意點，方便大家進一步了解詳細內容。

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