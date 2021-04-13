華仁影音結業劈價｜百款藍牙耳機／Soundbar／影音家電(4.13更新)

數碼生活
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【4月13日更新 20多款減價品】旺角區知名的華仁影音電器店，快將於2021年4月15日租約期滿後結業。《香港01》數碼生活記者即日上到華仁掃場，記錄下近100款減價影音電器。店方在閉店前3日，增添了近20多款減價音響產品，即睇更新。

👍【直至4月15日正式結業前將不斷更新】👍

👍【4月13日 減價貨更新】👍

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👇【4月3日 復活節連假更新】👇

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👇【3月24日緊急更新】facebook出現華仁影音假專頁👇

👇【3月24日】更新Hi-Fi類商品👇

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👇【3月22日】約30款特價家品電器及個人護理小電器👇

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👇👇【3月9日】特價品更新👇👇

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