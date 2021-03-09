小米Mi 11港版實測｜影音表現上乘1.08億像素三鏡頭表現合乎預期

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-09 08:20

小米 11 港版實機評測｜ 小米 2021 年首部高階旗艦機 - Mi 11 終於在今個月內正式供港，雖然價錢比預期貴一點點，然而卻仍然是香港市場目前能夠買得的最平價 S888 處理器 Android 手機。 在小米 Mi 11 正式上市之前，《香港01》科技玩物頻道就率先取得了 Mi 11 的實機進行試玩，作為一部 2021 年頭旗艦，表現確是不俗。

小米 Mi 11 雙曲面玻璃機身 手感夠纖巧

一如小米過去幾年的年頭開局之作，小米 Mi 11 較著重內部軟、硬件搭配帶來的體驗，在外在的設計上則傾向保守。

小米 Mi 11 今次採用的設計物料為過往幾年十分常見的金屬框架 + 雙曲面玻璃的設計，由於兩側經框架修窄的關係，拿上手感覺相當纖巧，僅 196g 的機身對手腕亦不會做成很大負擔，整體手感夠舒適。

小米 Mi 11 手感纖薄舒適，不過背面大大個相機模組，或者會有人覺得突兀（蔡浩騰 攝）

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小米 Mi 11 效能／功能實試

眾所周知，雖然小米 Mi 11 的香港版上市日期是比 Samsung Galaxy S21 系列遲足兩個月，但以發表日期而論，它乃是第一部搭載 Qualcomm Snapdragon 888 處理器的手機，定位、效能自然是旗艦級數。

小米 Mi 11 內置的處理器為 Qualcomm Snapdragon 888（蔡浩騰 攝）

然而對比起上年度的 S865 處理器，S888 其實進步不算大，小米 Mi 11 真正的進步在於其內置 MIUI 12 帶來的操作體驗，確有著不少的驚喜。👇👇👇

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小米 Mi 11 相機拍攝實測

小米 Mi 11 所搭載的鏡頭模組為以 1.08 億像素鏡頭為主的三鏡頭系統，而此三個鏡頭在過往的小米機種上早已是見慣見熟，以一部新年開局的手機而言，Mi11 在攝影上實屬突破欠奉。

然而三個鏡頭的質素尚算穩打穩紮，其中 1.08 億像素沿用既有的「九合一像素（Pixel-Binning）」的技術，在日、夜拍皆有不俗的輸出，而剩餘的廣角鏡以及微距鏡頭亦可以保留創作的彈性；唯一需要挑剔的，相信是 Mi 11 欠缺了皇牌旗艦常見的長焦鏡頭，需要以主鏡頭透過數碼變焦的手段補足，自然會被同級機種比下去。

小米 Mi 11 1.08 億主鏡頭試相

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小米 Mi 11廣角鏡頭及微距鏡頭試相

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重溫小米 Mi 11 六大功能賣點

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小米 Mi 11香港上市詳情

小米 Fans 對這部新一代的旗艦機 Mi 11 都等了將近 3 個月，如今小米宣布將之引入香港市場，相信不少 Fans 都已經準備好現金要買機，但今日小米公布的發售日期，意味著大家還要再等一等，而且價錢亦比中國內地版本貴一點。

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同場加映：Realme GT 平價撼小米出品、數 8 大旗艦級賣點

小米 Mi 11 以＄5699 的價錢供港，講價錢的確是目前香港市場最平價的 Android S888 旗艦機種，只不過單在過去數星期，其他廠牌、甚至是小米自己，都有性價比更強的手機發表，例如是 Realme GT。

OPPO 子品牌 Realme 一向以性價比著稱，但過去兩年推出市場的機種頂多採用中階規格，並以平價打市場，而今次發表的 Realme GT，則是品牌中少有的旗艦規格機種，全機皆採用 2021 年頂級的旗艦硬件，整理後可得以下八大賣點。

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