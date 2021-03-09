撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-03-09 16:03

豐澤與友和都推出限時快閃優惠，特價多個品牌的電子產品，就連Apple iPhone、Macbook Pro都有折扣優惠，不過3月的限時優惠只去到今個星期！《香港01》科技玩物頻道記者整理了豐澤與友和的特價貨品資訊，精選65件「勁抵」必搶貨品！最抵貨品包括iPhone 12，以及Switch主機，只售$1888。

豐澤網店3大優惠

豐澤網店由即日至到3月11日，推出3類產品優惠，指定的Apple iPhone及Mac機、美容產品、豐澤牌抽濕產品一一都有折扣，不過數量有限，大家不要錯過以下30款抵買貨品！

👇👇👇精選豐澤抵買產品iPhone 12/ MacBook Pro/抽濕機等（即日至3月11日）👇👇👇

+ 27 + 27 + 27

友和8週年感恩節

友和YOHO 適逢8週年，推出感恩節閃購活動，由即日起至3月13日，美容電子產品一一都有優惠，部分更低至$8！友和YOHO閃購頁面每日限量搶購，並按不同時段推出各類型的數碼產品優惠，不過激減產品都是限量發售！

【友和各個限時優惠時段】（友和網店截圖）

除了優惠，更有大家更可以$1搶購友和的電子消費券，不過領取電子消費券有3大條件：1.身份證出生月份為3月；2.必為友和YOHO會員；3.年滿18香港居民。

友和閃購頁面會表明限購數量，大家閃購前要特別留意。記者就率先精選當中多個的超抵買貨品，並列明指定閃購時間，方便大家按時搶購！

👇👇精選友和抵買產品，抵買貨品包括Switch/JBL藍牙耳機/Beats耳機等 （即日至3月13日）👇

+ 30 + 30 + 30

同場加映：小米/FITBIT/ Apple/華為 17款智能手錶格價 豐澤/友和邊間抵？

《香港01》科技玩物記者就找來17款市面上可以找到的智能手錶及運動手環，並就豐澤、百老匯、友和、HKTV mall格價，為各位準買家在入手前作參考！今次智能手錶及運動手環都是小米、FITBIT、華為、三星、Garmin、Honor、IMOO、Apple Watch、LITE GUARDIAN、SUUNTO的品牌，希望大家了解當中17款的規格及格價。

👇👇17款智能手錶/運動手環規格、格價（3月更新）👇👇

+ 15 + 15 + 15

以上都是現時的價位，之後豐澤、百老匯、友和、HKTV mall的優惠價格可能有所變動，所以只能作買家暫時性的參考。其實在眾多間之中，豐澤的智能手錶款式相對的多，大家不妨再了解一下。說到底哪一款最合適新手、女生、長者小孩用呢？以下有3大推薦！

新手入門推介

對於新手入門，想體驗一下智能手錶方便做運動，就不妨考慮近期推出的小米手錶運動版，價錢合理，而且功能多多，相當完善！

👇👇小米手錶運動版（新手入門適用）👇👇

+ 7 + 7 + 7

家中長者兒童推介

如果自己是 iPhone 用家，而家中的長者或者小朋友是無自己的 iPhone，就可以配對Apple Watch！利用家人共享設定功能，方便一家人隨時通話、傳訊息。

👇👇Apple Watch Series 6（家人共享必備）👇👇

+ 5 + 5 + 5

女生最愛氣質款

做建身不是男生的專利，不過坊間好多智能手錶的款式，未必迎合女生們的心意。如果想性能好，功能多，款式靚，就可以考慮SAMSUNG的 Galaxy Watch3 智能健康手錶！Galaxy Watch3 不只性能好，而且款式及質料討好，即使是出街襯衫都可以唷！

👇👇SAMSUNG Galaxy Watch3 智能健康手錶（女生多花款）👇👇

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