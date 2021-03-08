撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-03-08 18:45

除了回覆訊息，不少人都會用手機處理文件，輸入一大段文字。不過iPhone的打字鍵盤終究不是外置鍵盤，沒有Tab鍵，有時又要單手打字，超級不便！除了語音輸入之外，iPhone尚有好多快捷鍵、iOS功能，可以打少幾個字，快速輸入可愛顏文字(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)，恢復原文不怕刪錯文，不再打字慢！

大家試過用iPhone輸入一大段文字，然後不慎刪除嗎？（Oleg Magni/Unsplash）

果粉們，有試過不慎刪除辛辛苦苦輸入的文字嗎？平時重複輸入的內容，有沒有令你感到厭煩？切換文字的游標時，是不是難以對準位置？以下就有10招相當實用的iPhone打字秘技，絕對是果粉必學！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻10招iPhone 打字秘技👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：iPhone共享相簿隱藏功能 免費儲100萬張相片 附4個免費雲端推介

去年Google Photos宣布今年6月1日起，不再提供免費無上限的儲存服務，令不少用家怨聲載道。其實iOS中的「共享相簿」可以讓iPhone用戶免費多儲100萬張照片或影片，而且不會佔有iCloud的容量，還能騰出手機空間，重點是完全免費不用下載第三方的雲端程式。如果你沒有購買iCloud服務、或者iCloud容量已經爆滿，不妨試試以下增加相片儲存的方法！

👇🏻👇🏻一招免費多100萬幅照片儲存空間【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

當然，世界上沒有免費午餐，不然就沒有人會購買iCloud服務了。想使用「共享相簿」儲存相片也有一定的限制，包括每日上傳照片數量有上限。不過對於一般用家來說，其實也不算太大的限制，「共享相簿」非常足夠一般使用。使用前記得先看清楚有甚麼限制！

👇🏻👇🏻「共享相簿」儲存限制【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

iPhone相簿無哂位？請觀看完整全文：iPhone共享相簿隱藏功能 免費儲100萬張相片 附4個免費雲端推介

同場加映：iOS 14｜iPhone睡眠模式讓大腦放鬆 分析睡眠質素 7步擺脫失眠

iPhone用家們，平時有沒有用「健康」App呢？原來當中的睡眠功能相當好用！大家可以在睡前放鬆，使用睡眠模式，設定睡眠目標，自訂時間表，統計睡眠時數，監測自己的睡眠品質和分析睡眠狀況。

這樣就輕易提醒自己放下手機夠鐘入睡，免受來電干擾！最重要是學會睡前放鬆一下自己，以免因為壓力而思想繃緊，有助入睡！

👇👇iOS睡眠模式7步教學👇👇

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平時有失眠問題？請觀看完整全文：iOS 14｜iPhone睡眠模式讓大腦放鬆 分析睡眠質素 7步擺脫失眠