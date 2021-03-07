撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-03-07 07:00

智能手錶格價 ｜智能手錶愈來愈多人戴，對於買給家人用或者是新手、氣質女生，應該要買哪款最好？市面上各大品牌的智能手錶，款款性能不同，而且價位相當參差。《香港01》科技玩物記者就找來17款市面上可以找到的智能手錶及運動手環，並就豐澤、百老匯、友和、HKTV mall格價，為各位準買家在入手前作參考！

今次智能手錶及運動手環都是小米、FITBIT、華為、三星、Garmin、Honor、IMOO、Apple Watch、LITE GUARDIAN、SUUNTO的品牌，希望大家了解當中17款的規格及格價。

👇👇17款智能手錶/運動手環規格、格價（3月更新）👇👇

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以上都是現時的價位，之後豐澤、百老匯、友和、HKTV mall的優惠價格可能有所變動，所以只能作買家暫時性的參考。其實在眾多間之中，豐澤的智能手錶款式相對的多，大家不妨再了解一下。說到底哪一款最合適新手、女生、長者小孩用呢？以下有3大推薦！

新手入門推介

對於新手入門，想體驗一下智能手錶方便做運動，就不妨考慮近期推出的小米手錶運動版，價錢合理，而且功能多多，相當完善！

👇👇小米手錶運動版（新手入門適用）👇👇

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家中長者兒童推介

如果自己是 iPhone 用家，而家中的長者或者小朋友是無自己的 iPhone，就可以配對Apple Watch！利用家人共享設定功能，方便一家人隨時通話、傳訊息。

👇👇Apple Watch Series 6（家人共享必備）👇👇

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女生最愛氣質款

做建身不是男生的專利，不過坊間好多智能手錶的款式，未必迎合女生們的心意。如果想性能好，功能多，款式靚，就可以考慮SAMSUNG的 Galaxy Watch3 智能健康手錶！Galaxy Watch3 不只性能好，而且款式及質料討好，即使是出街襯衫都可以唷！

👇👇SAMSUNG Galaxy Watch3 智能健康手錶（女生多花款）👇👇

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同場加映：小米手錶運動版｜$900有找齊10功能 媲美消委會高評分$5000錶？

小米在香港推出的首個系列的小米手錶共有兩款，一為價錢較便宜的「小米手錶超值版」以及今次借測的「小米手錶運動版」。

小米手錶運動版造型更像傳統手錶、功能也更強大；但雖然叫做更高階的貴價款式，但這款小米手錶運動版售價也不過是＄899，然而小米方面並沒有將貨就價，一枚智能手錶有應該有的，小米手錶運動版都有，某些功能如運動紀錄、GPS 等等更是做得比某些更高價款式更為完善。

👇👇👇按圖放大看小米手錶運動版10大功能／賣點👇👇👇

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小米手錶功能匹敵＄5000 智能手錶？

小米手錶運動版既為運動手錶，在運動功能上我們自然更為看重，而在這一方面它功能包括防水、GPS定位、氣壓計等等，除了防水功能只有 5ATM（約 50 米水深）、故不適宜用於潛水時用外，其他功能，尤其是 GPS 功能甚至能與數千元的大廠出品比拼。

翻查資料，香港消費者委員會（消委會）在 2020 年頭曾經引述過國際消費者研究及試驗組織的一個運動智能手錶測試報告，當中獲得 4 星評價的款式中，只有 Polar Vantage V 以及 Garmin Fenix 5S Plus 可以 4 模衛星進行 GPS 定位，但兩款都較為貴價，分別為＄4580 以及＄5699，是小米手錶運動版的 5～6 倍。

👇👇👇按圖放大看：消委會智能、運動手錶評測👇👇👇

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同場加映：小米手環 5 上市評測 仲有 EVA 聯乘錶面

如果只是想要一般的日常健康監測、時間功能，其實又未必需要用到小米手錶的，小米在上年中也推出了功能相當全面、但只售＄239 的小米手環 5，外型更為小巧👇👇👇

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