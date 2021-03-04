撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-03-04 17:33

80後和90後的童年算是幸福的一代，雖然我們沒有智能手機，不過當時網絡開始成熟，出現好多高質的網站，讓我們可以放學回家，打開電腦上網打機，有個沉迷上網的快樂童年！如今我們長大成人，不過昔日的網絡文化、MK火星文、Flash game網等等都是我們珍貴的集體回憶，是絕對不能淡忘！

以下20個網站就是我們沉迷上網的原因，當中的真諦相信只有80後和90後的朋友先會明白👇👇👇

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同場加映：FB熱玩十年挑戰 盤點30個科技電玩潮流 ICQ/Game Boy成珍貴回憶

如果要數科技前後十年甚至二十年對比，正在使用WhatsApp的你，又會否記得ICQ？還有Microsoft Windows、蘋果電腦，以至手機APP，又或Pokemon，原來都已有著巨大轉變。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻30個今日科技的前身【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：港人選最愛Pokemon排名TOP30 比卡超三甲不入 冠軍一定估唔到

香港地區第一名的寶可夢非常令人詫異，而皮卡丘（比卡超）竟然三甲不入！不過非常受港人歡迎的卡比獸、超夢、耿鬼等大熱寶可夢仍然有上榜。即看今年的TOP 30排名，看看你喜歡的寶可夢有上榜嗎？

👇👇2021港人選最愛寶可夢綜合排名（全地區）頭30位【點圖放大睇】👇👇

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