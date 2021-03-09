撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-09 07:00

特斯拉（Tesla）和蔚來（NIO）是全球電動汽車領域中兩個備受關注的品牌，雖然他們都很貴也都很酷，但特斯拉選擇了充電，而蔚來卻選擇了可換電池的不同方向。受限於目前充電效率偏低，人們期望特斯拉也能想蔚來一樣可更換電池，但特斯拉卻一口回絕，表示絕不做換電服務。

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針對民眾的呼聲以及業界的一些傳聞，特斯拉對外事務副總裁陶琳在談換電服務時指出，早在2013年特斯拉就嘗試過換電，換電模式目前在一些特定領域比如出租車或者公交車上是不錯的補能模式，但是我們一直堅信充電模式是大規模民用電動車最好的補能方式。

陶琳用過去手機的發展歷程解釋了其中的原因，比如過去的手機是可以輕易打開後蓋更換電池的，但是隨着科技的發展手機的集成度越來越高，早在多年前就無法隨意更換電池了。雖然犧牲了一定的便利性，但無論外觀的靜止程度已經防水防塵的可靠性提升巨大。

按照特斯拉的觀點來看，其實電動汽車其實同樣的道理。人們之所以希望特斯拉提供換電池的服務，其實問題的根本並非在於換電還是充電，癥結在於充電效率提升從而形成質變。就好像如今手機有了超級快充，充電5分鐘通話兩小時的那種，誰還會願意折騰去換電池呢？

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所以陶琳強調，不斷加大充電樁的佈局，同時提高充電效率，我們認為這是解決用戶充電焦慮的最佳方案。特斯拉最新的V3超充技術能夠在15分鐘內最高補充250公里的續航電量，喝杯咖啡的時間就已基本滿足市內通勤的一週電量需求。

是充電還是換電，到底哪種才是未來的趨勢，其實筆者更傾向於充電能走到最後。不過任何存在的實物都有其一定的合理性，畢竟我們當年也是隨身帶一塊手機電池這麼過來的。電動汽車也是如此，電池技術還沒發展如此現金，換電作為過渡也未嘗不可。

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