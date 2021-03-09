撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-09 16:28

3月蘋果發布會Apple Event日期已定？iPhone SE Plus、iPad mini 6、MacBook 2021等新產品預測！每年Apple蘋果於3月都會舉行的新產品發布會，相信今年因為疫情關係而繼續改為網上發布。而今年發布會傳聞的產品非常多，iPhone SE、iPad mini、MacBook等都有，今次一口氣盤點10件近月傳聞將會登場的Apple產品，好讓果迷們期待一下。

最近有傳聞消息指Apple將會在今年的3月23日（美國時間）將會舉行網上發布會，公布一系列新蘋果產品。雖然現時官方仍未有確切的消息，但根據以往經驗，Apple通常都會於3月末舉行新品發布會，相信今年亦不會例外吧。不過究竟今年Apple將會推出什麼新產品？下文立刻為大家詳盡盤點。

今年相信Apple繼續舉行網上發布會（Apple）

👇👇即刻睇3月蘋果發布會Apple Event或會登場的10件新產品👇👇

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同場加映：一直以來Apple提供iPhone用戶只有5GB免費的iCloud儲存空間，對於喜愛用iPhone拍攝的用家來說非常不足。如果沒有購買iCloud服務、或者iCloud容量已經爆滿，不妨試試以下增加相片儲存的方法！

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同場加映：殿堂級健身教練Utah，同時身為Nike Master Trainer的她，活用iPhone及Apple Watch的健身apps及內建功能，協助她與丈夫及子女紀錄及提醒保持適量的運動，當中更發現不少使用技巧。

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同場加映：除了日前備受好評的戴口罩解鎖功能，今次 iOS 14.5 Beta 1 中就揭示了另一 iPhone 12 系列新機用家期待已久的功能，升級之後終於可以「用盡」iPhone 12 的 5G 連線功能了👇👇👇