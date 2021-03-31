科學家指外星生命或藏在月球或火星等岩石物體深處　比人類更聰明

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-03-31 13:03

哈佛大學天體物理學教授阿維・勒布呼籲科學界我們不僅要從浩瀚的可觀測宇宙中尋找神秘無線電信號來源，還必須鎖定外星人傳送給人類的外星訊號。在新的美國科學人文章當中，阿維・勒布認為若要尋找外星智慧，我們探索的方式應該把重點放在無線電和雷射掃描外星的訊號上，這位著名的天體物理學家從來不會刻意迴避討論關於外星生命的話題。

在最近的一項研究中，阿維・勒布還提出了一個理論，他認為外星生命可能隱藏在月球或火星等岩石物體的深處，今年2月，他在接受《未來主義》雜誌採訪時表示，快速電波爆發（英語：Fast radio burst，縮寫為FRB）有可能是人為產生的。

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宜居帶條件最具孕育生命的潛力

阿維・勒布提出了這樣一個事實：我們已經發現，至少有一半以上的類太陽恆星的宜居帶中存在系外行星生命，宜居帶是恆星周圍最可能存在液態水的區域，因此孕育生命的條件在這邊是被科學家認為最具潛力的，他還在文章中寫到，著名的德雷克方程式（Drake equation）量化了我們銀河系要接收到另一個文明傳出的無線電訊號的可能性。就在這篇文章發表的前幾天，英國《衛報》報道稱，有一個致力於搜尋外星生命訊號的項目「突破聆聽」（Breakthrough Listen）團隊發現了一束神秘的無線電波束，它來自於離太陽最近的恆星比鄰星（Proxima Centauri），除了無線電訊號之外，該團隊還推測外星種族也可能試圖通過物理探測器與我們取得聯繫。

銀河系有比我們更聰明的外星人

從無線電廣播發明至今，僅約莫百年，卻可以想像，如果有外星智慧生命要靠電磁波訊號偵測到地球人的存在，不但必須距離地球一百光年之內，而且科技程度還得恰恰好在這幾十年、至少發達到足以接收我們的訊號，且不能因為外在環境或自身緣故而毀滅，如果要符合這麼多條件怎麼想都不是容易辦到的事。勒布認為，我們為了瞭解更多資訊，就必須得繼續監測天空中外星跡象的訊息，銀河系當中一定有比我們更聰明的外星人。

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