撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-13 07:30

Atome、hoolah等免手續費/免息分期5大方法｜「分期付款」算是近年令人又愛又恨的消費方法，本來將購物支出攤分多月支付可以減輕一下財政壓力，但分期分得太長就成了經常支出，也額外添加了利息和手續費支出。 但原來近來香港有不同方法，為消費者提供短期又不需要利息或手續費的分期方式，最重要是分期期數不多，讓各位可以更好地進行理財計劃。

免息分期5大新方法 無需信用卡都可以

一般的免息分期，好像都與信用卡脫不了關係，但其實上年尾起就有主打「先買後付（Buy Now, Pay Later）」消費模式的 App 在港登場，為消費者提供短期的分期付款方案，讓大家可以將消費支出攤分三個月，不做成長期財政負擔之餘，亦標榜無利息、無手續費。

而這種短暫分期的模式被消費者頗為受落，故亦有信用卡推出類似的分期優惠，以下亦會為大家一併介紹👇👇👇

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雖然以上的幾個分期方法都十分方便，而且分期期數不多，但最後都要提醒一下，分期付款始終涉及借貸行為，各位在消費前必須要衡量自身的還款能力，以免債台高築。

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分期付款當然可以用來買手機，不過亦未必要貴價的款式的！

採用 Qualcomm Snapdragon 870 的智能手機在未來一年大有可能成為市場最平價的旗艦級選擇，其中中國內地廠商的出品更已下試＄2000水平，例如早前小米在 Redmi 品牌下發表的 Redmi K40 就是其中一員，其價錢只 ¥1999 人民幣卻擁有多項娛樂手機專有賣點。

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