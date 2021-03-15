撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-03-15 18:54

【消委會／格價／超級市場】超市優惠日日不同，常令人會覺得多買可以「平多啲」。你以為買大件啲、買多啲一定最划算？消委會收集4間大型連鎖超市的包裝食品資料價錢，話你知買得多唔一定平得多，唔識睇價錢分分鐘仲會買貴3倍而不自知！

平日行超市，見到貨架上最便宜的款式便認為一定是最划算，或者以為買得越多一定越抵。但如果將貨品價錢以淨重量或容量計算單價，可能會發現買大包裝比細包裝更貴。

消委會去年在4間連鎖超市中收集共12類逾1,000項貨品資料價格，在計算貨品的單位價格後，發現大包裝不一定比細包裝著數；售價相同但不同口味的的食品，也因為重量或容量不同，令貨品單價相差甚遠。就算是同一重量，都可能因為包裝設計的不同，單位價格可相差80%。甚至因為超市沒有統一標準的重量或容量單位，而消費者難以直接比較，容易跌入價格陷阱。

消委會在計算個貨品的單價後，列出有顯著價格差距的貨品作分析。如果想知道甚麼是貨品單價、如何計算單價等，即睇下面三大價格陷阱及例子，教你點睇清楚價錢！

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要計算邊到買、幾時買最平、邊款貨品單價最抵，邊使自己計！做個精明的消費者，上消委會《網上格價一覽通》睇今期焦點抵買貨品、追蹤過去30日、60日、90日價格走勢、優惠提示、最大差價等，不用親身去超市都可以近貼最新價格。每次買嘢前睇一睇，即刻幫你慳返一大筆錢。

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