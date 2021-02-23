撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-02-23 16:16

歌手張敬軒（軒仔）去年開始就在IG分享外傭姐姐製作的「災難級早餐」，身為「早餐KOL」的軒仔近日又出Post，今次外傭姐姐煲粥，竟然整爆電飯煲，相當危險！過去消委會曾經進行電飯煲評測，更建議不少電飯煲更耐用及安全的使用注意及選購貼士。如果想知家中的電飯煲是否安全，就立即看看吧！

多得有工人姐姐，張敬軒如今除了是歌手，更是新一代早餐KOL！（Instagram@hinscheung）

近日張敬軒在IG分享一張與外傭姐姐的對話截圖，與網民分享家中電飯煲被外傭整壞的趣事：「我真係諗都冇諗過，最先頂唔住嘅竟然唔係我，而係屋企個電飯煲⋯⋯煲粥煲到個煲都爆埋，我諗佢係港九新界第一人。」事後外傭姐姐安然無恙，與軒仔對話時更加展示電飯煲的「屍骸」，並提出一個驚人要求，嚇壞了張敬軒！

👇👇即睇外傭姐姐哪句話嚇壞張敬軒+災難早餐集👇👇

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消委會曾經測試市面上11款電飯煲，價錢由幾百元至六七千元不等，由安全程度、效能表現及耐用程度等功能進行評測。消委會發現有些電飯煲的物料耐熱及阻燃能力，仍然有待改善！立即了解各款電飯煲的安全程度。

👇👇👇消委會11款電飯煲評測報告【點圖放大】👇👇👇👇

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消委會另外都提供了一些選購指南以及使用貼士，只要平時使用或者清潔電飯煲時多加注意，就可保持耐用及安全使用。不想變成下位電器殺手立即按入！

👇👇👇👇消委會5個使用貼士【點圖放大】👇👇👇👇

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👇👇👇👇👇消委會選購貼士【點圖放大】👇👇👇👇👇

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同場加映：2021電飯煲格價｜23款IH/傳統款 功能、售價一覽 附消委會評測

《香港01》科技玩物頻道記者就調查香港不同地方，合共23款電飯煲的功能介紹及市場格價，好讓大家毋須外出都可以得知不同款式電飯煲的功能及售價分別。Panasonic、Cuckoo、Mitsubishi、Zojiushi象印、Tiger、小米米家、Philips等廿多款電飯煲，由幾百蚊至六七千蚊不等的款式一覽。一次過睇盡各飯煲的功能分別，以及大約市價作參考。

👇👇市面23款 IH磁應電飯煲、微型電腦、傳統電子電飯煲功能及市價一覽👇👇

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選購電飯煲專題 睇更多 👉2021電飯煲格價｜23款IH、傳統款式功能售價一覽

同場加映：張敬軒講完早餐講《全民造星》掀話題 拆解Instagram爆紅7大原因

張敬軒早前在IG紀錄工人姐姐的早餐，已經成為網民熱話。張敬軒除了歌曲深受歡迎，就連IG都玩得出神入化，平時的發文相當搞笑抵死，又常常會自嘲，極具有個人風格，難怪他每個發文都相當成功👇👇👇到底他是怎樣提升自己IG的受歡迎程度？有哪些秘訣技巧？👇👇👇

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想知張敬軒的IG受歡迎程度原因？睇更多 👉張敬軒講完早餐講《全民造星》掀話題 拆解Instagram爆紅7大原因

同場加映：Tefal最新RiceXpress IH 電飯煲，記者就實測一個星期，試用一般煮飯模式外，更實測其他實用的煮食模式，總合了幾個飯煲值得入手的優點。

👇👇即睇 實測Tefal RiceXpress IH電飯煲後，分享5個值得入手理由～👇👇

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