撰文： 天竺鼠 最後更新日期： 2021-02-21 07:06

【消委會20款吸塵機械人比併】打工仔每日下班已非常疲累，一部好的吸塵機械人對他們來說，的確減輕不少家務負擔。消委會早前評測了20款吸塵機械人，結果發現它們的表現頗參差，其中小米一款只售$3,288型號，整體評分竟較售價6、7千元的款式更高。

吸塵機械人聲稱能吸淨傳統吸塵機較難處理的隱閉地方，例如梳化及櫃底等，而且備有時間功能的吸塵機械人可預設啟動時間，即使用家不在家，吸塵機械人也可按時自動工作，對長時間不在家的用戶來說，可稱得上是「恩物」。

吸塵機械人絕對是打工仔的恩物。（小米官網）

邊款吸淨能力最強？

消委會今次測試共20款型號，售價由$598至$11,999。測試分別在瓷磚及短毛地毯上做，考驗各樣本的偵測及行走智慧，例如行走路線的覆蓋是否夠全面，另會測試在集中模式下的吸淨表現，以及吸淨牆邊及角落表現。

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【同場加映】如果嫌吸塵機械人不夠乾淨，也可考慮入手吸塵機。近年無線吸塵機的款式和功能越來越多，外型更設計成可以當成擺設般，所以深得很多家庭喜愛。消委會的測試中，Dyson V11 Absolute 的表現最佳，但也有不少價格便宜很多的款式，評分亦相當不俗。

👇👇消委會測試 13 款無線手提式吸塵機 從吸力﹑續航力等方便評分👇👇

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因香港的潮濕而覺得困擾的人，應該比比皆是，抽濕機也成為部分家庭長時間運作的電器之一，市面上有空氣淨化抽濕機和傳統抽濕機兩種，不同款式的抽濕量和電費都可以相差近一倍，所以選購前可以先參考消委會的評測結果。

消委會與機電工程署合作測試市面4款二合一空氣淨化抽濕機（4688元至5980元），以及10款傳統抽濕機（1899元至5480元）。想知道家中那款評分高低，即睇👇👇

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