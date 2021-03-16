撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-16 17:18

5G 上網的時代已經來臨，就算大家未換 5G plan，但各大品牌的手機都已支援 5G。美國「Open signal」對市面上的主流 5G 手機進行測驗，比併 Apple﹑Samsung﹑LG﹑OnePlus 和 Google 等不同品牌 5G 手機的下載速度。結果，竟發現大熱的 iPhone 12 系列的 5G 速度比多款 Android 手機慢？

👇👇Top 25 款 Android 手機 5G 下載速度排行榜👇👇

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👇👇Apple iPhone LTE／5G 下載速度 iPhone 12 5G 下載速度令人失望？👇👇

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Samsung 5G 稱霸？

Samsung 手機在 Top 25 5G 平均下載速度中，佔了 60%，而 Galaxy S21 5G 的 56.0 Mbps 平均下載速度更高居榜首，甚至比 iPhone 12（29.6 Mbps）快接近一倍，比較 iPhone 12 Pro Max 也快達約 20 Mbps。未知 5G 速度會否成為未來用家換機的考慮因素呢？

👇👇Apple／LG／Samsung／OnePlus／Google 5大品牌 5G 下載速度比較👇👇

資料來源：Open Signal

同場加映：5G Plan 2021｜中移動／3香港／csl／SmarTone／1O1O邊間最抵用？

【5G月費計劃比併｜2月更新】5G流動網絡逐漸覆蓋全港九新界，相信不少人都「心郁郁」想轉Plan，雖然各大電訊商都推出5G數據計劃，然而優惠及價錢不同。《香港01》科技玩物記者就搜羅中國移動、3香港、csl、SmarTone、1O1O的所有5G月費Plan，方便大家一文睇清所有月費優惠及價錢！

👇5G Plan詳細內容：中國移動、3香港、csl【點圖放大看】👇

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想睇埋SmarTone、1O1O5G Plan詳細內容？即睇：5G Plan 2021｜中移動／3香港／csl／SmarTone／1O1O邊間最抵用？

同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro

又到新年，不少人都會換新手機迎新年。適逢5G服務已經啟用一段時間，相信會有更多人打算換新5G手機。消委會近日發表60款4G和5G電話的測試結果，想買新手機的人，就要留意報告評分再決定！

👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

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同場加映：CSL推iPhone for Life免息分期半價換新iPhone 有乜着數同限制？

早在 2015 年時，Apple 就推出了名為「iPhone Upgrade Program」的服務，讓果粉以月供形式購買 iPhone，並在新 iPhone 推出時無償／低價換機，然而此服務一直只在美國市場推行，香港用家等到今時今日，終於等到類似的「月供 iPhone」服務在香港上線。

CSL Mobile「iPhone for Life」玩法解構：2年免息分期買機👇👇👇

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想知「iPhone for Life」iPhone 12 型號月供費用？即睇：CSL推iPhone for Life免息分期半價換新iPhone 有乜着數同限制？