Samsung A52／A72系列新機發表、＄4000價位玩全方位性能中階5G機

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-17 22:05

Samsung A52、A72 發表｜Samsung 旗艦 Galaxy S21 系列發售個多月，市場反應一般，但其實這亦是預料中事，皆因 Samsung 過去幾年最好賣的機種，Galaxy S、Note 兩大系列都不在前列，反而更平價的 A 系列銷售成績驕人。 Samsung 在今日（3 月 17 日）舉行的新一次發布會之上就宣布為這個系列「添食」，一連發表三部 Galaxy A 系列新機，分別是 Galaxy A52、A52 5G 以及 A72。

延續 Samsung A 系列簡約設計、鏡頭吸收 S21 系列元素

與 Galaxy A52 兩機相比，A72（右）在體型上只大了半個碼，不仔細比較可能分辨不出（圖 Samsung）

Galaxy A52 系列及 A72 與上代一樣以雙生兒的姿態出現，都採用類似 S21 系列的長方鏡頭模組機背設計，並加上了磨沙處理，採用的配色都較為溫和，分別有黑、白、粉藍以及粉紫。

👇👇👇按圖放大看 Samsung Galaxy A52、A72 官方圖輯👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

Galaxy A52、72 八大重點：少有的防水中階機

Samsung Galaxy A 系列機種向來不會有太多亮眼功能（有突破設計的 A80 反而賣得最差），在 A5、A7 的中游體系，最重要的是穩打穩紮，在確保使用體驗不太差的同時提供足夠的續航力，而今代 A52 系列及 A72 除了此一點以外，還加入了 Samsung 中階機中相當罕見的防水功能，算是一個小小的驚喜。

👇👇👇按圖放大看 Samsung Galaxy A52、A72 八大重點功能詳細👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

Galaxy A 系列三新機規格、價格列表

在內置的硬件規格方面，A52 5G 由於需要兼顧 5G 連線而需要配置更強的 Qualcomm Snapdragon 750G，因而在成本上亦有所提升，但如果以「夠用」為前提，兩部擁有 4G 連線能力的 Galaxy A52、A72 亦毫不失禮。

👇👇👇按圖放大看 Samsung Galaxy A52、A72 規格列表及換算售價👇👇👇

Samsung Galaxy A52 5G 將率先來港？

Samsung Galaxy A52 5G 除了處理器更強，屏幕又採用了 120Hz 更新率，在使用體驗上甚至要比 A72 更能追貼旗艦階級的機種，而在較早前 Samsung 香港方面亦透露今日發表的三機當中，Galaxy A52 5G 將會是最先登陸的一部，至於售價、上市詳情亦將在今周內公布，如果有興趣入手 Samsung 的中階新貴，就要繼續留意消息更新了。

同場加映：Redmi Note 10 Pro＄3000 有找撼贏旗艦機？

Samsung A52、A72 價格位處中遊，性能不俗，然而在2021年第一季仍然存在眾多對手，例如小米較早前就在 Redmi 品牌下發布了全新的 Redmi Note 10 系列，其中的 Redmi Note 10 Pro 就以＄3000 港幣有找的價格攻打市場；雖然處理器選材為沒有太大潛力的 Qualcomm Snapdragon 732G，只不過一眾賣點集合起來，操作體驗應該不輸他廠的旗艦機種。

👇👇👇按圖放大看 Redmi Note 10 Pro 六大主要賣點👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

按此繼續閱讀：小米Redmi Note10系列四機登場、包辦最平價1億像素手機與5G手機?