蘋果證實iMac Pro即將停產！iMac Pro自從2017年發表之後就未曾有大更新版本，不過作為蘋果旗下頂級電腦機型，它優異的性能和一體設計的機身仍然成為許多專業人士的辦公室首選，但近期外媒9to5mac爆料這台電腦即將停產走入歷史，也引起廣大討論！而已經入手這台電腦的你究竟該不該準備換電腦了？讓我們一篇解析給你聽！