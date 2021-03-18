iMac Pro即將停產　一文拆解Apple有何盤算　蘋果用家需換機嗎？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

蘋果證實iMac Pro即將停產！iMac Pro自從2017年發表之後就未曾有大更新版本，不過作為蘋果旗下頂級電腦機型，它優異的性能和一體設計的機身仍然成為許多專業人士的辦公室首選，但近期外媒9to5mac爆料這台電腦即將停產走入歷史，也引起廣大討論！而已經入手這台電腦的你究竟該不該準備換電腦了？讓我們一篇解析給你聽！

▼▼▼點擊即睇iMac Pro停產三大解析！▼▼▼

+3
+3
+3

iMac Pro雖然即將走入歷史，不過也有很大機率是循著Mac Pro當初的路線更改外型與硬體內裝重新回歸，各位還可以持續期待！

相關圖輯：點擊睇M1 Mac為什麼是Apple最重要發布▼▼▼

相關圖輯：蘋果推出M1 Mac是在下一盤怎樣的棋？▼▼▼

+6
+6
+6
Apple發布會或於3月舉行　除AirTags現身外　果迷必知兩大亮點
蘋果計劃2022-25年推出AR耳機及Apple Glass　2030年發布隱形眼鏡
M1 MacBook軟件支援災情嚴重　Apple用戶入手一周後分享：心累
新Macbook Pro 13評測：用5年時間達至完美　下一代勢迎新突破
二手MacBook、iPhone係廢鐵？蘋果系統太安全上手做漏一步無得救
Apple用家必學！8個iPhone、iPad、Mac超實用技巧　工作事半功倍

延伸閱讀：

就是要大螢幕才夠爽！盤點4台最值得入手的65寸以上大電視，立刻把家裡升級成家庭劇院！

哪一台MacBook最適合你？「五個重點」教你怎麼挑Apple 2020年全新三款MacBook！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：證實將走入歷史！為什麼Apple會選擇停產呢？有關於「iMac Pro」停產的三大解析！】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。