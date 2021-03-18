撰文：GQ Taiwan
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蘋果證實iMac Pro即將停產！iMac Pro自從2017年發表之後就未曾有大更新版本，不過作為蘋果旗下頂級電腦機型，它優異的性能和一體設計的機身仍然成為許多專業人士的辦公室首選，但近期外媒9to5mac爆料這台電腦即將停產走入歷史，也引起廣大討論！而已經入手這台電腦的你究竟該不該準備換電腦了？讓我們一篇解析給你聽！
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iMac Pro雖然即將走入歷史，不過也有很大機率是循著Mac Pro當初的路線更改外型與硬體內裝重新回歸，各位還可以持續期待！
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：證實將走入歷史！為什麼Apple會選擇停產呢？有關於「iMac Pro」停產的三大解析！】