Apple發布會或於3月舉行　除AirTags現身外　果迷必知兩大亮點

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去年末接連在手機、筆電、平板及音響項目推出新品的蘋果，稍事休息後似乎又準備新一輪產品發佈。外媒從多個業界消息來源獲悉，蘋果將在三月份推出至少三款全新產品，包括傳聞的 AirTags 藍牙追蹤器、新代 AirPods 3 跟 iPad Pro 等。

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至於採用 Apple Silicon 晶片組的 Mac 電腦、跟便宜版本 AirPods Max 耳機，就應不會在下個月發表。現階段暫未能確認蘋果將以何進方式推出上述新品，可能以 Apple Event 線上發佈會方式，亦有機會直接在三月某天突然在網站公佈新品並提供預售。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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