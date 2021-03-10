撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-10 16:25

著名分析師郭明錤近日在與MacRumors分享的一份研究報吿中表示，蘋果計劃在2022年年中發佈傳聞已久的混合現實耳機，在2025年發佈增強現實眼鏡。

郭明錤表示「預測蘋果的MR和AR設備產品路線圖共分為3個階段：2022年的頭戴型設備、2025年的眼鏡型設備和2030~2040年的隱形眼鏡型設備」，頭盔型產品將提供AR/VR體驗而眼鏡類型的產品則專注於AR。

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郭明錤說，目前蘋果混合現實耳機的幾個原型機重量為200~300克，如果蘋果能夠解決技術問題，那麼重量將縮減至100~200克，這將遠輕於大多數現有的虛擬現實設備，由於技術複雜，該款耳機的預計售價可能將為1000美元左右，與目前最新款Pro系列的iPhone售價一致。

與之前的傳聞大體一致，郭明錤預測這款耳機是具有便攜性的，將配備來自SONY的Micro-OLED顯示屏和多個光學模塊，提供到透明式的AR體驗和比現有的VR設備更好的沉浸式VR體驗。

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上個月，外媒《信息報》報道，蘋果將於2022年發佈的混合現實耳機將配備十多個用於跟蹤手部動作的鏡頭，兩個8K超高分辨率的顯示屏和眼球追蹤技術，蘋果將通過遮陽板傳遞真實世界，並顯示給用戶。「雖然蘋果一直專注於AR，但我們認為這款產品的硬件規格可以提供比現有VR設備更好的沉浸式體驗，我們相信，蘋果可能將會將這款頭戴式設備與其視頻相關的應用程序和設備高度集成，成為核心賣點。」

至於可能在2025年發佈的增強現實眼鏡，郭明錤表示這款眼鏡將提供「光學透明AR」，與混合現實耳機相比，它更具備移動性，更注重於「移動+AR」的體驗，郭明錤還表示，這款眼鏡可能可以和蘋果汽車相連接，但目前還沒有原型機，最後郭明錤預測，蘋果將在2030~2040年發佈隱形眼鏡，這款產品將把電子產品從「可見計算時代」帶到「不可見計算時代」。

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