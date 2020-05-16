新Macbook Pro 13評測：用5年時間達至完美　下一代勢迎新突破

5 月4 日晚，蘋果更新了13 吋MacBook Pro，有人滿意，也有人失望。而在我看來，這是對過去五年MacBook 產品線一次最好的總結。

為什麼說2020 款13 吋MacBook Pro 是對過去五年最好的總結，其實正是五年前的更新，奠定了到今天這代MacBook Pro 的基礎。2016 年10 月，蘋果推出了新款MacBook Pro，新產品繼承了不少之前12 吋MacBook 的設計特點。

新款和之前的MacBook Pro 有了很多不同，比如去掉了人稱「信仰燈」的蘋果發光Logo，鍵盤也從剪刀腳鍵盤換成了MacBook 上嶄新的蝶式鍵盤，只不過略微改良，進化到了第二代。

MacBook Pro 13 2020（Apple官網圖片）

模具的變化也體現在了重量和體積上，13 吋版本相比之前薄了17%，重量僅為1.37kg，15 吋版本也薄了15%，重量為1.83kg。無論是重量還是體積，相比之前都控制的更好。

這次更新在原來頂部F 功能鍵的位置增加了一個可觸控的長條顯示屏—— Touch Bar，可以說是相比老款值得重點闡述的重大更新。而Touch Bar 也為後續一些反人類又改回去的設計變動埋下了種子。

顯然，2016 款的MacBook Pro 不是之前的那種小修小補，而是一次重大全面的更新，一直到今年的2020 款13 吋MacBook Pro，其實都是對2016 款的縫縫補補。

如果好好細數指頭，其實在這五年中間，MacBook Pro 也走過了不少彎路。

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MacBook Pro 這些年走過的彎路

1. 三代而終的蝶式鍵盤

蝶式鍵盤可能是值得最先被拿出來口誅筆伐的設計，也是少數蘋果改良到了第三代還扶不上牆，最後被徹底放棄的設計。

蝶式鍵盤的設計最早出現在2015 款的12 吋MacBook 上，蝶式鍵盤的優點在於能夠做的非常薄，同時仍然能夠保證受力均勻性，鍵帽也能夠做的更大。

但在獲得這些優點的同時蝶式鍵盤也帶來了同樣甚至更多的缺點，比如鍵程極短，敲擊反饋像是直接敲擊在桌子上，另外結構本身也較為脆弱，故障率出現了明顯提高。

Apple 當初設計蝴蝶式鍵盤，原意是希望減少鍵盤空間去令機身更纖薄。（Apple）

2016 款的MacBook Pro 用上的蝶式鍵盤已經是第二代，但只是噪音變得稍小了一些，幾個嚴重的缺點並沒有明顯改善。

2018 款的MacBook Pro 上則再次對蝶式鍵盤進行了改良推進到了第三代，加入了一層塑料膜來防止異物掉入，不過仍然收效甚微，終於在越來越多的用戶控告之下，蘋果正式出面道歉並推出免費維修政策。

隨着2019 底年推出16 吋的MacBook Pro，蘋果正式開始將蝶式鍵盤扔進歷史的垃圾桶，到今年4 月份13 吋的MacBook Pro 更新，剪刀腳鍵盤全面回歸，滿滿都是熟悉的手感，雖然鍵程比以前略微短了一點。

雖然走了幾年彎路，但最終經典好用的設計還是回來了。

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存在感欠缺的Touch Bar

相比蝶式鍵盤，2016 款MacBook Pro 新增的Multi- Touch Bar 評價也好不到哪裏去。

Touch Bar 受到質疑的地方主要倒不是故障率，而是實用性上。如果回頭找一下評論會發現當年蘋果的設想還是相當美妙的。

頂部的一排「功能鍵」這種並非常用的按鈕，蘋果通過Touch Bar 方式讓其「需要時出現，不需要時隱藏」，和iPhone 幹掉了實體鍵盤的可變虛擬鍵盤本質上是同一種做法，承載更多功能的同時也不會增加交互的複雜程度。

▲「按需顯示」的Touch Bar（Apple官網）

理想很豐滿，現實很骨感，大多數用戶對Touch Bar 並不感冒。

Touch Bar 最大的問題就是並沒有承載足夠有用的信息，而且由於人眼注意力的原因，Touch Bar 位置已經到了餘光之外，要只是功能鍵也就罷了，真要有什麼功能需要頻繁看Touch Bar，那估計用起來要瘋。

真要說起來，還是ESC 鍵的使用率更高，之前的觸控ESC 鍵也是遭到了大部分用戶的唾棄。

Esc重回實體鍵（Apple）

去年，16 吋的MacBook Pro 率先換回剪刀腳鍵盤，重新將ESC 鍵獨立，並將Touch ID 指紋按鍵與Touch Bar 分得更開。2020 款13 吋MacBook Pro 也採用了同樣的設計，不再完全依賴觸控屏這種不靠譜的方案，感謝蘋果。

時至今日，儘管仍然有人覺得Touch Bar 不算好用，甚至不可接受，但現在的Touch Bar 在易用性比以往都更加好用。

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兜兜轉轉，縫縫補補

其它方面，用戶們還糾結過USB-C 取代Magsafe 的電源接口，以及SD 卡插槽的遺憾退場，但隨着USB-C 設備的和外設推出的越來越多，這些原先看似難以忍受的問題也逐漸變成了無關緊要的小毛病。

今年的MacBook Pro 甚至還將其存儲容量翻了一倍，可以說是「便宜又大碗」。

縫縫補補和變相降價可以說是今年新款MacBook Pro 的兩個代表詞，但其實我在這裏並沒有貶義，這是一種將當前功夫終於修煉到大成，境界圓滿的讚許。

▲16 吋MacBook Pro（AppSo授權使用）

對過去的總結，對未來可期

當目前這個境界修煉的圓滿的時候，接下來就肯定是突破當前境界了，追求更高的層次。所以對於新的MacBook Pro 雖然稱得上滿意，但說不上驚喜。

就像2017 年秋天蘋果推出iPhone 8/8 Plus 類似，今天復刻了iPhone 8 的iPhone SE 2020 依然讓許多人趨之若鶩，但2017 年同iPhone 8 系列一起發布的iPhone X 是下一個時代的基礎。

對過去的圓滿總結，是對未來再次起航的開始。而再次大改的MacBook Pro 或許已經離我們不遠。

▲16 吋MacbBook Pro（AppSo授權使用）

所以未來我們還能期許MacBook Pro 怎麼變？實際上去年的16 吋MacBook 已經給出了一點暗示：增大屏佔比。

除了窄邊框設計進一步擴大屏幕，還有比如miniLED 新的屏幕材質，對Wi-Fi 6 等技術的支持等等……

很多這些改變已經有消息傳出，比如之前一直傳言的14 吋MacBook Pro，無疑是通過更窄的邊框來換得更大的屏幕。

▲16 吋MacBook Pro（AppSo授權使用）

屏幕材質的更新也傳了許久，之前天風國際的著名蘋果分析師郭明錤曾經預言了6 款採用miniLED 的產品，其中就包括16 吋MacBook Pro 以及14.1 吋MacBook Pro，根據他的說法，miniLED 產品將在2021 年開始逐漸推出。

其實這些已經預示了，下一代的MacBook Pro 很可能就不是像今年這樣的小修小補，而是更加面向未來幾年的產品。

是買過去幾年最完善的產品，還是再等等買新一代更激進的產品？對於不同的人來最好還是謹慎選擇。

如果MacBook Pro 是你最重要的吃飯傢伙，那穩妥一點的選擇或許更好，畢竟大改進的產品會出現什麼樣的狀況尚未可知。那如果是日常休閒娛樂使用，還可以繼續當一個等等黨，畢竟新一代的技術在某些方面應當會有着明顯優勢。

在這個時間節點之下，你會怎麼選擇？

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：新MacBook Pro 13，是對這條產品線過去五年的最好總結】