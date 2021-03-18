撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-18 12:22

Karcher VC4S 吸塵機｜吸塵機除了吸力要夠勁外，還有很多因素去決定它的性能好不好，例如若吸塵機夠輕巧，又或者一機兩用的功能，可以吸地板後幾秒轉換成吸檯面﹑天花，以及車廂的手提模式。這類設計正是使用者入手吸塵機前，應考慮的因素。記者今次實試的 Karcher VC4S 吸塵機，正好符合以上特點，馬上介紹這產品。

👇👇Karcher VC4s Cordless吸塵機實試👇👇

+ 2 + 2 + 2

相關圖輯：無線手提式吸塵機消委會測試評分👇👇

+ 8 + 8 + 8

相關圖輯：使用吸塵機 4 點注意事項﹑清潔方法👇👇

+ 6 + 6 + 6

相關圖輯：忽視塵蟎後果極嚴重 過敏人士必睇👇👇

同場加映：消委會20款吸塵機械人評比 小米／Miele／iRobot哪款性價比高？

【消委會20款吸塵機械人比併】打工仔每日下班已非常疲累，一部好的吸塵機械人對他們來說，的確減輕不少家務負擔。消委會早前評測了20款吸塵機械人，結果發現它們的表現頗參差，其中小米一款只售$3,288型號，整體評分竟較售價6、7千元的款式更高。

👇👇點擊圖片放大看：消委會20款吸塵機械人評測 + 5大使用/保養貼士👇👇

+ 17 + 17 + 17

想睇埋5大使用tip？即睇：消委會20款吸塵機械人評比 小米／Miele／iRobot哪款性價比高？

同場加映：春天潮濕｜天文台料月中濕度最高95% 消委會46款乾衣機規格評比

消委會46款乾衣機規格評比｜春天其中一個令人不喜歡的地方，就是令人非常不舒服的高濕度，身體容易黏膩外，洗完的衣服更難以乾爽。天文台預測下周相對濕度將高達 80%~95%，想著到乾爽的衣服，就可能要靠乾衣機幫忙。消委會過去曾經分享 46 款乾衣機規格，比較排氣式和冷凝式的功能﹑價錢和乾衣量等，如正打算入手乾衣機，以下消委會乾衣機比較資訊應該幫到你。

👇👇消委會46款乾衣機規格比較：排氣式電動乾衣機👇👇

+ 36 + 36 + 36

想睇埋冷凝式電動乾衣機比較？即睇：春天潮濕｜天文台料月中濕度最高95% 消委會46款乾衣機規格評比