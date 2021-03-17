撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-17 18:27

PDF轉DOCX／XLS／PPT／ePub軟件限時免費，3步取得「Tipard PDF Converter Platinum」完全版序號！對於不少打工仔、學生，時常收到PDF文件件，苦無免費的方法將文件轉為Word、Excel等方便編輯，最近就有軟件商「Tipard PDF Converter Platinum」贈送完全版序號，究竟如何取得？下文立刻詳盡解說。

PDF轉換軟件「Tipard PDF Converter Platinum」最近限時免費申請完全版序號，簡單一鍵就可以將PDF文件轉換至不同的格式，包括常用的office格式，如Word、Excel及Powerpoint文件等，而且亦可以直接轉換成不同圖檔，簡單得來功能又夠全面。原價要49元美金（約$388港幣），限時免費值得獲取。

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